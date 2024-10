Ankara Barosu seçimlerinde PKK propagandası! Sandalye ve tekmeler havada uçuştu

12 Ekim 2024 20:29 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 20:32

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu’nda Çağdaş Avukatlar Grubu terör örgütü propagandası yapınca ortalık karıştı. Bir grup, PKK elebaşı Öcalan sloganı attı. 'Ne mutu Türküm diyene' karşılığı gelince tansiyon yükseldi. Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu, o anlar an be an kameralara kaydedildi.