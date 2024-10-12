Ankara Barosu seçimlerinde PKK propagandası! Sandalye ve tekmeler havada uçuştu

12 Ekim 2024 20:29 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 20:32

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu’nda Çağdaş Avukatlar Grubu terör örgütü propagandası yapınca ortalık karıştı. Bir grup, PKK elebaşı Öcalan sloganı attı. 'Ne mutu Türküm diyene' karşılığı gelince tansiyon yükseldi. Yumruk ve sandalyeler havada uçuştu, o anlar an be an kameralara kaydedildi.

Bugün Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul​ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sahneye çıkan bazı kadın avukatlar, terör örgütü PKK​'nın sloganını attı. Avukatlar “Jin, Jîyan, Azadî” , “Kadın Yaşam Özgürlük” , “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları attı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI KAVGA ÇIKARDI

Bu sloganın ardından salonda gerginlik baş gösterdi. Diğer bir grup, "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganlarıyla karşılık verince ortam bir anda gerildi ve iki grup arasında kargaşa çıktı.

TEMKELER, YUMRUKLAR, SABDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Kavga sırasında taraflar birbirlerine sandalye gibi çeşitli cisimler fırlattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

20 DAKİKA ARA VERİLDİ

Gerginliğin sonlandırılması için anonslar yapılsa da olay yatışmadı ve toplantıya 20 dakika ara verildi.

Aranın ardından yeniden genel kurula devam edildi.