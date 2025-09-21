ORMANLARIMIZ ALEVLER İÇİNDE
Tam havalar soğudu orman yangınları bitti derken Antalya, Çanakkale ve Konya'dan yine kötü haber geldi. 3 kentimizde bulunan ormanlar alevlere teslim oldu. Ekiplerin, yangınlara müdahalesi devam ediyor. İşte Antalya, Çanakkale ve Konya'daki orman yangınlarında son durum...
SERİK'TE ORMAN YANGINI
Antalya'nın Serik ilçesinde Bilginler Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında başlayan yangın için Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve yer ekiplerinin çalışması sürerken, helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.
KONYA'DAN DA ALEVLER YÜKSELDİ
Konya'nın Akşehir ilçesinde Bermende Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Akşehir Belediyesi ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
KÖYCEĞİZ VE ALANYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı" dedi.
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 13.45 sıralarında Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.