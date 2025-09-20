Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Lüks otellere yakın bölgede başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyük bir hızla yayılırken Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekip ve arasözlerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ekipler sevk edildi.

LÜKS OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmaları sırasında ekipler alevlerle iç içe mücadele etti. Alevlerin sahil istikametine ilerlerken bölgede bulunan lüks bir otel boşaltıldı. Otelde bulunan tatilciler bölgede otobüslerle bölgede bulunan diğer otellere taşındı. Bazı tatilciler ise ellerinde valizleri ile yollarda görüntülendi. Bazı vatandaşların ormanlık alandan yükselen alevleri endişeli gözlerle izlediği görüldü. Orman, itfaiye ve emniyet ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alırken yanan alanlarda soğutma çalışması sürüyor.

"ALANYA'DAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya ve Aksu bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şahin, rüzgarla birlikte havanın kuru ve sıcak oluşunun yangınların yayılmasında etkili olduğunu belirterek, "Alanya'da önemli yeni önemli bir yangın başladı. Yaylakonaklar mevkiinden Şıhlar Mahallesi'ne doğru hareket halinde ciddi bir yangın ve arkadaşlarımız müdahale ediyor" dedi.