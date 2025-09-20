ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM
Türkiye’de birçok ilde başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alana yakın bir mesafede çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Antalya'nın Aksu ilçesinde otellere yakın bölgede başlayan orman yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'da, şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi. Alanya'da ise Şıhlar Mahallesi boşaltıldı.
24 HAVA ARACI HAREKETE GEÇTİ
Köyceğiz Akköprü yangınına 143 Arazöz ve su tankeri, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 Uçak ve 14 Helikopter olmak üzere 24 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale ediyor. Bölgede iki gündür devam eden şiddetli rüzgar yangının geniş bir alana yayılmasına sebep olurken, arazinin sarp ve dik olması da kara müdahalesini zorlaştırıyor.
LÜKS OTEL BOŞALTILDI, MÜDAHALE SÜRÜYOR
Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Lüks otellere yakın bölgede başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyük bir hızla yayılırken Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekip ve arasözlerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ekipler sevk edildi.
Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmaları sırasında ekipler alevlerle iç içe mücadele etti. Alevlerin sahil istikametine ilerlerken bölgede bulunan lüks bir otel boşaltıldı. Otelde bulunan tatilciler bölgede otobüslerle bölgede bulunan diğer otellere taşındı. Bazı tatilciler ise ellerinde valizleri ile yollarda görüntülendi. Bazı vatandaşların ormanlık alandan yükselen alevleri endişeli gözlerle izlediği görüldü. Orman, itfaiye ve emniyet ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alırken yanan alanlarda soğutma çalışması sürüyor.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya ve Aksu bölgelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Şahin, rüzgarla birlikte havanın kuru ve sıcak oluşunun yangınların yayılmasında etkili olduğunu belirterek, "Alanya'da önemli yeni önemli bir yangın başladı. Yaylakonaklar mevkiinden Şıhlar Mahallesi'ne doğru hareket halinde ciddi bir yangın ve arkadaşlarımız müdahale ediyor" dedi.
MARMARİS'TE YANGINA MÜDAHALE
Marmaris ilçesi Yeşilbelde mevkiinde yangın meydana gelmişti. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle söndürme çalışmalarında zaman zaman zorluk yaşansa da yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.