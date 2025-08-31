Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Artık Rize'nin kendine has köftesi var: Babasının özel tarifiyle hazırlıyor

Rize'de bir köfteci, babasının 1950'lerde el arabasında sattığı köfte işini restorana taşıdı. Babasından öğrendiği özel tarifle hazırlanan köftelerin ismini "Rize köftesi" koydu.

Artık Rize'nin kendine has köftesi var: Babasının özel tarifiyle hazırlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 11:55

'de bir köfteci, babasından kalan özel tarifiyle işini büyüterek 'Rize köftesi' adını verdi. Babasının 1950'lerde bir el arabasında başladığı işi şimdi restoranda devam ettiriyor.

1950'li yıllarda Rize Limanı'nda el arabasıyla köfte satan Köfteci Sadık Efendi'nin oğlu Abdülbaki Fil, babadan kalma mirası daha da ileriye taşımak istedi. Herkesin hayran kaldığı babasının özel tarifi köfteyi de öğrenen Fil, bu lezzeti el arabasından restorancılığa taşıdı.

Artık Rize'nin kendine has köftesi var: Babasının özel tarifiyle hazırlıyor

İSMİNİ RİZE KÖFTESİ KOYDULAR

Babalarının İstanbul'dan Rize'ye dönüşü sonrası el arabasıyla başladığı köfteciliği restorana taşıyan ve babalarının tarifine 'Rize köftesi' adını verdiklerini ifade eden Fil, "Babamın 1950'li yıllarda İstanbul Mecidiyeköy'den Rize'ye gelişi ile başlamış. Rize Limanı'nda el arabasıyla deniz ve köfte satardı. Bu da bir farklılık oluşturdu. 1980'li yıllarda biz ağabeylerimle, yani aile olarak devam ettirdik. 2018 yılına geldiğimizde ise işine girdik. Babamızdan öğrendiğimiz bu köftenin bir ismi olması lazım dedik ve 'Bunun ismi Rize köftesi olsun' dedik" ifadelerini kullandı.

Artık Rize'nin kendine has köftesi var: Babasının özel tarifiyle hazırlıyor

Rize köftesini bölgedeki diğer hatırı sayılır köftelerden ayıran özelliğinin daha kolay hazmediliyor olduğunu dile getiren Fil, "Kuzu eti, dana eti, tuz, sarımsak ve tuz ile yapılıyor. Rize köftesini bölgedeki Akçaabat köftesi gibi Türkiye'de belli bir seviyeye gelmiş köftelerden ayıran özelliği hazmının kolay oluşu. Rize köftesinin bir başka özelliği de etinin satırla çekilmesi. Burada karalahana sarması gibi satırla kıyılmış etlerle yapılan yemekler meşhurdur. Bizde ondan esinlenerek insanlara farklı bir tadı ve lezzeti kazandırmak için yola çıktık" dedi.

Artık Rize'nin kendine has köftesi var: Babasının özel tarifiyle hazırlıyor

Babadan kalma mirası daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Fil, "Biz babamdan kalan mirası devam ettirmek istedik. Gerçekten insanlar ne yediğini bilmeli. İçerisinde ne olduğunu biliyoruz, kendi yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz. Onun için de Rize köftesi diyoruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#rize
#restoran
#Geleneksel Yemekler
#Rize Köftesi
#Aile Işi
#Köfteci
#Gündem
