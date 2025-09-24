Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Asla alkol kullanmam dedi 100 promil alkollü çıktı! 17 yaşındaki genci hayattan koparan sürücü tahliye oldu

Bursa'da bir genci hayattan koparan kazadaki sürücünün yalanını restoran kameraları ortaya çıkardı! Halı saha maçı ardından 3 arkadaşa çarparak 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan'ın ölümüne, 2 arkadaşının ise yaralanmasına sebep olan Oktay Güleryüz mahkemede "5 vakit namaz kılıyorum, hiç alkol kullanmadım" demesinin ardından tahliye edilmişti. Yapılan kontrollerde Güleryüz 100 promil alkollü çıktı. Şahsın kazadan sonra bir restoranda konuşma yaptığı anların görüntüsü delil olarak dosyaya sunuldu.

Bursa'da 3 lise öğrencisine çarparak 17 yaşındaki Hasan Ceyhun Beyhan'ın öldüren ve 2 arkadaşın yaralanmasına sebep olan sürücü Oktay Güleryüz mahkemede yaptığı "5 vakit namaz kılıyorum, hiç alkol kullanmadım" diyerek edilmişti. Sürücü, yapılan kontrollerde 100 promilin üzerinde alkollü olduğu ortaya çıkarken, kazadan sonra bir restoranda konuşma yaptığı anların görüntüsü delil olarak dosyaya sunuldu.

Asla alkol kullanmam dedi 100 promil alkollü çıktı! 17 yaşındaki genci hayattan koparan sürücü tahliye oldu

ALKOL KULLANMAM DEDİ 100 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

26 Ocak'ta Mudanya Yolu Çağrışan mevkiinde yaşanan kazada, 59 yaşındaki Oktay Güleryüz'ün yapılan testlerde 100 promilin üzerinde alkollü olduğu öğrenildi. Ancak hakim karşısına çıkan sürücü, "Ben 5 vakit namaz kılarım, hiç alkol almam. İlaçlarım ve yediğim ahtapot salatası nedeniyle alkollü çıktım" diyerek kendini savundu.

Asla alkol kullanmam dedi 100 promil alkollü çıktı! 17 yaşındaki genci hayattan koparan sürücü tahliye oldu

ARAÇ KULLANMAMASI GEREKİYORMUŞ

Kazadan önce beynine pıhtı atması nedeniyle felç geçirdiği öğrenilen ve normal şartlarda araç kullanamayacak durumda olduğu belirlenen Güleryüz'ün, buna rağmen direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Öte yandan, feci kazaya ait güvenlik kameraları da ortaya çıktı. Sürücünün "Bilincimi kaybettim" dese de kazadan sonra bir restoranda panik halde dolaştığı anlar kameraya anbean yansıdı.

Asla alkol kullanmam dedi 100 promil alkollü çıktı! 17 yaşındaki genci hayattan koparan sürücü tahliye oldu

ACILI AİLENİN ACISI KARARIN ARDINDAN KATLANDI!

Kazada hayatını kaybeden Hasan Ceyhun Beyhan'ın ailesi ise tahliye kararına tepki göstererek, "Oğlumuzu elimizden alan kişi özgürce dolaşıyor. Hem alkollü çıktı hem de direksiyon başında olmaması gerekiyordu. Buna rağmen serbest bırakılması vicdanları yaraladı" dedi.

Asla alkol kullanmam dedi 100 promil alkollü çıktı! 17 yaşındaki genci hayattan koparan sürücü tahliye oldu

BÜTÜN DELİLLERE RAĞMEN TAHLİYE OLDU

Tutuklu yargılanan Oktay Güleryüz, mahkeme tarafından tahliye edilerek serbest bırakıldı. Mağdur vekili Av. İbrahim Metinoğlu ise 70 yaşındaki felçli sanığın araç kullanmasının başlı başına bir ihmal olduğunu, buna ek olarak yasal sınırın beş katı üzerinde alkollü şekilde direksiyon başına geçtiğini, kaza sonrası olay yerinden kaçıp çocukları ölüme terk ettiğini, arkadaşlarıyla birlikte sorumluluktan kurtulmak için organize hareket ettiğini belirterek; bu eylemin muhtemel kastla insan öldürme suçunu oluşturduğunu ve sanığın bu kapsamda cezalandırılmasını talep etti.

Asla alkol kullanmam dedi 100 promil alkollü çıktı! 17 yaşındaki genci hayattan koparan sürücü tahliye oldu
