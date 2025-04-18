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 | Emir Yücel

Atatürk resmi pilotların kolundan kaldırıldı iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, (DMM) bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan “Bir Astsubay Başçavuş, Atatürk imzası olduğu için pilotların kolundaki peçleri çıkarmak istedi” iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. DMM’den yapılan açıklamada; Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız bir iddia olduğu belirtildi.

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Atatürk resmi pilotların kolundan kaldırıldı iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 15:13

Sosyal medyada gündem olan ve tartışmalara sebebiyet veren ‘Atatürk imzasının kaldırılmak istendiği’ konusu hakkında DMM’den açıklama yapıldı.

Atatürk resmi pilotların kolundan kaldırıldı iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı

Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan bir tanıtım videosu çekimi sırasında görevlendirilen bir Astsubay Başçavuş, pilotların kollarında yer alan peçlerin yönergeye uygun olmayan şekilde kullanıldığını tespit etti. Bazı pilotların peçleri sağ kolda, bazılarının ise sol kolda taktığı ve peçlerin birbirinden farklı olduğu gözlemlendi.

Atatürk resmi pilotların kolundan kaldırıldı iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı

Bunun üzerine Astsubay Başçavuş, yönergeye uygun peçlerin kullanılması ve belirtilen kola takılması konusunda bilgilendirme yaptı.

İletişim Başkanlığı, bu bilgilendirmenin “Atatürk imzasının kaldırılmak istendiği” şeklinde çarpıtıldığını ve manipüle edildiğini vurgularken, asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. İşte konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayları:

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Bir Astsubay Başçavuş, Atatürk imzası olduğu için pilotların kolundaki peçleri çıkarmak istedi” iddiası doğru değildir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu çekimleri kapsamında bir Astsubay Başçavuş görevlendirilmiştir. Görevli Astsubay Başçavuş, videoda yer alacak pilotların kollarında birbirinden farklı peçlerin yer aldığını ve bu peçlerin bazı askerlerde sağ kolda, bazı askerlerde de sol kolda olacak şekilde yönerge dışı kullanıldığını fark etmiştir. Bunun üzerine “yönergeye uygun peçlerin ve yine yönergede belirtilen kola takılmasının” daha uygun olacağı konusunda bilgilendirme yapmıştır. Bu bilgilendirmenin, “Atatürk imzasının kaldırılmak istendiği" şeklinde manipüle edildiği tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Atatürk resmi pilotların kolundan kaldırıldı iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı
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