18°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Ayasofya'yı yakmaya çalışmıştı! İstenilen ceza belli oldu

Ayasofya Camii'nin halısını yanında getirdiği kitap ve ağaç parçalarıyla yakamaya çalışan Mesut G. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Şüpheli için 13 yıla yakın hapis cezası talep edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
17:17
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
17:21

'da 11 Temmuz 2025'de ‘Dünya Miras Alanı' sınırlarında olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'in içindeki zemin halısını, yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturarak yakmaya çalışan şüpheli Mesut G.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

FACİAYI CAMİ GÖREVLİLERİ ÖNLEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ‘ihbar eden' sıfatıyla, Mesut G. ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, olay günü emniyete gelen ihbarda 'nde çıkarmaya çalışan bir şahsın olduğunun bildirildiği, yangının görevlileri tarafından söndürüldüğü, bunun üzerine Bakanlıkça ‘Dünya Miras Alanı' sınırlarında olan ve 1.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi harimindeki kundaklama olayı nedeniyle duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

Ayasofya'yı yakmaya çalışmıştı! İstenilen ceza belli oldu

CAMİ SÜTUNUN DİBİNDE ATEŞ YAKTI

Güvenlik kamerası görüntülerine yer verilen iddianamede, şüpheli Mesut G.'nin x-ray cihazından geçerek Ayasofya Camii'nin içerisine girdiği, yanında getirdiği bez torba içerisinden kitap olarak değerlendirilen nesneyi çıkararak cami sütununun dibine götürdüğü, sonrasında burada ateş yaktığı, ardından hızla uzaklaşarak camiyi terk ettiği aktarıldı.

Ayasofya'yı yakmaya çalışmıştı! İstenilen ceza belli oldu

"AMACIM AYASOFYA CAMİİ'Nİ YAKMAKTI, HERHANGİ BİR PİŞMANLIĞIM YOKTUR''

Şüpheli Mesut G.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, "Camiye geldikten sonra cemaatin yatsı namazını bitirmesinin akabinde yatsı namazını kıldım ve cemaat ayrılmaya başlayınca yanımda getirdiğim 1 adet İncil, 1 adet yazma ve farklı yerlerden toplanan yaprak ve ağaç parçalarını kolonya kutusu ile birlikte tutuşturdum, halının altına koyarak camiden ayrıldım. Amacım Ayasofya Camii'ni yakmaktı. Yanımda yazma bulundurmamın nedeni, inançlarımda kadın saçının cinsel bir obje olmamasından dolayı tepki mahiyetindedir. İncil'i de Ayasofya'nın önceden kilise olmasından dolayı dikkat çekme amacıyla getirdim. Herhangi bir pişmanlığım yoktur" ifadelerini kullandı.
13 yıla kadar hapis talebi

Ayasofya'yı yakmaya çalışmıştı! İstenilen ceza belli oldu

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut G.'nin yanında getirdiği kitap, yazma ve ağaç parçalarını yanıcı madde ile tutuşturarak Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'in içindeki zemin halısını yakarak zarar verdiği, ayrıca bu yerin 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu ifade edildi. İddianamede şüpheli Mesut G.'nin ‘'yakarak kamu malına zarar verme'' ve ‘'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'' suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

