Baba ve annenin ifadesi ortaya çıktı! Çocukları kokoreç ve midye hayattan kopardı

İstanbul Fatih'te meydana gelen korkunç olayda, Almanya'dan Türkiye'ye gelen Böcek ailesi felaketi yaşadı. Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde fenalaştı. Otel görevlilerin durumu yetkililere bildirmesinin ardından aile hastaneye kaldırıldı.

KADİR VE MASAL'DAN KAHREDEN HABER

Çocukların tedavi gördükleri hastanede taburcu edilmesinin ardından aile otele geri döndü. Ancak akşam saatlerinde tekrardan durumlarının fenalaştığı öğrenilen çocukları anne Çiğdem Böcek odada hareketsiz halde buldu. Durumu 112'ye bildirilmesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamadı.

BABA VE ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baba Servet Böcek'in polise verdiği ifadede, 11 Kasım'da öğle saatlerinde gezmek için Ortaköy'e gittiklerini anlattı. Baba, "Cami yakınında 50'li yaşlarında, şapkalı bir seyyar satıcıdan midye aldık; ardından kumpircilerin bulunduğu caddede adını hatırlamadığı bir yerde kokoreç ve çorba yedik" ifadelerini kullandı. Anne Çiğdem Böcek ise ifadesinde 60 yaşlarında kır saçlı bir seyyar satıcıdan midye aldıklarını söylediği öğrenildi.

ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede fenalaşmaları üzerine entübe edilen baba Servet Böcek ile anne Çiğdem Böcek'in son durumuna ilişkin yapılan açıklamada annenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Babanın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELEME ALTINA ALINDI

Otelin güvenlik kameraları bilgi amaçlı polis ekiplerince alındı. Ayrıca dört tanığın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.