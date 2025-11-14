Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Baba ve annenin ifadesi ortaya çıktı! Çocukları kokoreç ve midye hayattan kopardı

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Türk asıllı Alman aile kabusu yaşadı. Ortaköy'de kokoreç ve midye yedikten sonra çocuklarının fenalaştığını gören aile panikle hastaneye başvurdu. 3 ve 6 yaşındaki kardeşler bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve babanın polislere verdiği ifadeleri ise ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 10:38

'te meydana gelen korkunç olayda, Almanya'dan Türkiye'ye gelen Böcek ailesi felaketi yaşadı. Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde fenalaştı. görevlilerin durumu yetkililere bildirmesinin ardından aile hastaneye kaldırıldı.

Baba ve annenin ifadesi ortaya çıktı! Çocukları kokoreç ve midye hayattan kopardı

KADİR VE MASAL'DAN KAHREDEN HABER

Çocukların tedavi gördükleri hastanede taburcu edilmesinin ardından aile otele geri döndü. Ancak akşam saatlerinde tekrardan durumlarının fenalaştığı öğrenilen çocukları anne Çiğdem Böcek odada hareketsiz halde buldu. Durumu 112'ye bildirilmesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamadı.

BABA VE ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baba Servet Böcek'in polise verdiği ifadede, 11 Kasım'da öğle saatlerinde gezmek için Ortaköy'e gittiklerini anlattı. Baba, "Cami yakınında 50'li yaşlarında, şapkalı bir seyyar satıcıdan midye aldık; ardından kumpircilerin bulunduğu caddede adını hatırlamadığı bir yerde kokoreç ve çorba yedik" ifadelerini kullandı. Anne Çiğdem Böcek ise ifadesinde 60 yaşlarında kır saçlı bir seyyar satıcıdan midye aldıklarını söylediği öğrenildi.

Baba ve annenin ifadesi ortaya çıktı! Çocukları kokoreç ve midye hayattan kopardı

ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede fenalaşmaları üzerine entübe edilen baba Servet Böcek ile anne Çiğdem Böcek'in son durumuna ilişkin yapılan açıklamada annenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Babanın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELEME ALTINA ALINDI

Otelin güvenlik kameraları bilgi amaçlı polis ekiplerince alındı. Ayrıca dört tanığın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Baba ve annenin ifadesi ortaya çıktı! Çocukları kokoreç ve midye hayattan kopardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kumpir ve midye ölüm saçtı! Alman ailede çocuklar öldü anne ve baba yoğun bakımda
Bakan Şimşek AVM'de önce kumpir yedi sonra kahve içti! Esnaf o anları anlattı
ETİKETLER
#istanbul
#otel
#ölüm
#fatih
#zehirlenme
#seyyar satıcı
#Fenalanma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.