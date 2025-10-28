Menü Kapat
14°
Bahis skandalı sonrası gözler maçlara çevrildi! Fatih Atik: Şampiyonluklar tartışılabilir

Hakemlerin karıştığı bahis skandalı gündeme bomba gibi düştü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, hakemlerin skora da etki edebileceğine dikkat çekerek bu durumda şampiyonlukların tartışmaya açılabileceğine dikkat çekti.

Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalar yeşil sahaları sarstı. Profesyonel liglerde görev yapan yapan 571 hakemden 371'inin hesabının olduğu 152'sinin ise aktif şekilde oynadığını söylemesinin ardından tartışmalar başladı.

Bahis skandalı sonrası gözler maçlara çevrildi! Fatih Atik: Şampiyonluklar tartışılabilir

"ŞAMPİYONLUKLAR TARTIŞMAYA AÇILABİLİR"

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, liglerdeki şampiyonlukların da tartışmalı hale gelebileceğine işaret etti.

Bahis skandalı sonrası gözler maçlara çevrildi! Fatih Atik: Şampiyonluklar tartışılabilir

Savcılık geçmiş döneme yönelik araştırmalarını sürdürürken Atik hakemlerin skora da etki etmiş olabileceğini vurguladı. Atik şu sözlerle yaşananlara dikkat çekti:
"Sadece hakemlerde değil dünyasının her alanıyla bir temizlenmeye gitmesi gerekiyor. Bahis oynayan skora da etki ediyorlarsa şampiyonluklar da tartışmaya açılabilir. Hakem istediği gibi yönlendiriyor maçı, bir çok şey olabilir. Şunu bulabilirler, hakemler hangi maçlarda oynamış, ne kadar para kazanmış bunların hepsine bakılacak."

Bahis skandalı sonrası gözler maçlara çevrildi! Fatih Atik: Şampiyonluklar tartışılabilir
