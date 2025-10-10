Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! 2 asker şehit oldu

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Yerlikaya, görev sırasında kaza geçiren J.Asb.Kd.Çvş. Tacettin Gün ve J.Asb.Kd.Çvş. Hakkı Eryılmaz'ın şehit olduğunu açıkladı.

TARAFİK KAZASINDA ŞEHİT DÜŞTÜLER

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Tacettin Gün ve J.Asb.Kd.Çvş. Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamı âli olsun.