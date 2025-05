Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı! Trafik kanunu sil baştan: Cezalar artıyor, uygulamalar değişiyor

Her yıl on binlerce can kaybına neden olan trafik kazaları baştan aşağı yazılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte cezaların artacağını uygulamaların değişeceğini, yaşananlara kazalar ve usulsüzlüklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde karayollarında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 1 milyon 177 bin 172’si maddi hasarla sonuçlanırken, 266 bin 855’i ölümlü ya da yaralanmalı kazalar olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 2 bin 713 kişi olay yerinde, 3 bin 639 kişi ise tedavi sürecinde hayatını kaybetti. Böylece 2024 yılında trafik kaynaklı toplam can kaybı 6 bin 352 oldu.

Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda yeni kanunlar için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı televizyon programında konunun detaylarını tek tek anlattı.

Cezaların artacağını uygulamaların ise değişeceğini belirten Yerlikaya, 2002'de günde 24 can kaybının bugün 17 olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"4 Haziran 2023'te İçişleri Bakanı olarak göreve başladım. Hemen hemen iki yıl oldu. Biz tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan beri ülkenin kalkınması, refahı için her alanda ama her alanda çalışılıyor, gayret gösteriyoruz. Ve bir yüzyıl tamamlandı ve ikinci yüzyıla girildiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ve tüm dünyaya şöyle seslendi. Dedi ki bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak dedi. Huzurun yüzyılı olacaktır sözü de o Türkiye yüzyılının 16 başlığından birisi. Huzurun yüzyılı.



CEZALAR ARTIYOR UYGULAMALAR DEĞİŞİYOR

Dolayısıyla, biz sadece şehirlerimizde ve kırsalımızda terörle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, göç, düzensiz göçle mücadele, asayişle ilgili kişi ve mal varlığına karşı suçlarla mücadele ediyoruz. Ama bir alan var ki, trafikle ilgili, evet trafiğin düzen ve güven içerisinde olmasıyla ilgili üzerimizde çok büyük bir görev var.

"TRAFİKTE GÜNDE 17 ÖLÜM VAR"

Kaza yerinde can kaybı, bir de otuz gün süresi içerisinde, hastanede tedavi sürecinde eğer can kaybı oluyorsa, onun ikisinin toplamı kaza can kaybı olarak doğal olarak geçiyor kayıtlara. Bu da tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada her ülke bu şekilde bunu, can kayıplarını düzenlesin diye bir tavsiyesi var. 2015'ten itibaren Türkiye'de bunlar, birazdan arz edeceğiz sevgili vatandaşlarımıza, 2015'in ilk günden itibaren rakamların hepsi buna göre dizayn edilmiş vaziyette. Ama şöyle söyleyelim mi, 2002'nin sonunda, yani biz iktidara geldikten iki ay sonra, bir günde ölüm sayısı 24,85.

"CAN KAYIPLARINI YÜZDE 50 DÜŞÜRMEMİZ GEREKİYOR"

2021-2022'de oldukça güzel düşüşler vardı. Fakat sonra bir anda bu tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bizim de bir sözümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Milletin Evi Külliye'de vatandaşlarımıza bir sözü var. 2021'in Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bir genelge yayınladı. Güvenli Trafik Güvenli Türkiye mottosuyla dedi ki tıpkı Birleşmiş Milletleri'n tavsiyesi bütün ülkeler olduğu gibi orada 2020'nin Kasım ayında dediler ki biz 10 yılda 2030'a kadar dünyada trafikten sebep can kayıplarını %50 düşürmemiz lazım. 2050'de de bunu sıfırlamamız lazım. Bununla ilgili bakanlar zirvesi yapıldı."