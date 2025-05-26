Araç karşı şeride böyle uçtu! Beylikdüzü'ndeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Beylikdüzü'nde 4 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir otomobil sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçerek takla atıp iki araca çarpmıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak adeta karşı şeride uçuyor. İki araca çarpan otomobil yan yatıyor.
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