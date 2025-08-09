Bakan Yumaklı duyurdu! Çeşmenin su hasreti bitiyor: 'Bugün devreye alınıyor'

İzmir'de günlerdir yaşanan su sıkıntısı, özellikle tatil merkezi Çeşme'de hayatı olumsuz etkilerken, çözüm Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çeşme'nin su hasreti bitiyor" diyerek yeni projenin devreye alındığını duyurdu.

Yumaklı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz.

Bu proje ile bugünden itibaren 3,7 milyon metreküp arıtılmış su artık Çeşme'ye ulaşacak. Yaz-kış içme suyu ihtiyacı güvence altına alınmış olacak. İzmir'e ve Çesme'ye hayırlı olsun!

"UNUTMAYALIM, HER DAMLA GELECEĞİMİZDİR!"



Ancak bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: "İzmir'de yılda 68 milyon metreküp, yani İzmir'in 100 günlük ihtiyacı kadar su, maalesef vatandaşa ulaşamadan şebekede kayboluyor.

Barajların kurak dönemlerde değerlendirilmesi gerekirken, yıl boyu kullanılması ve işletme programına uyulmaması, su sorununu daha da büyütüyor.

Unutmayalım, her damla geleceğimizdir!

BELEDİYEYE ÇAĞRI: GEREKLİ YATIRIMLARI YAPIN

Tüm belediyelerimizi, kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için gerekli yatırımları yapmaya, su kaynaklarını doğru kullanarak işletme programlarına uymaya davet ediyorum.

Suyumuzu korumak artık bir tercih değil, gelecek nesillerimiz için bir zorunluluktur."