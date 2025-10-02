Bakanlık duyurdu: Boğulma tehlikesi nedeniyle piyasadan toplatıldı

Kategoriler
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Bahsi geçen listede bir pelüş anahtarlığın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Bildirim detayında; peluş anahtarlığın boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, yapılan güvenlik testlerinde bu oyuncakların hava akışını engelleyecek ve boğulma riskine neden olabilecek tehlikeli parçalar içerdiğini belirtti.