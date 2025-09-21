Bakanlıktan Rize'ye acil destek! 4 milyon TL kaynak aktarıldı

Rize'de şiddetli sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin bölgeye maddi yardımda bulunduklarını duyurdu.

RİZE'YE 4 MİLYON TL'LİK ACİL KAYNAK

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de yoğun yağışın sebep olduğu sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bölgeye, acil ve temel ihtiyaçların giderilmesi için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahadayız. Geçmiş olsun Rize." ifadelerini kullandı.

https://x.com/MahinurOzdemir/status/1969461526655345080

BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanağın etkili olduğu Rize'de incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Alınması gereken önlemleri aldık. Şu anda bir ekip, ekipman anlamında herhangi problem yok. Bugün olan olayda yine bu İkizlere yolunda 5 vatandaşımız bir aracın yoldaki oluşan bir çukura düşmesi sonucunda yaralanmıştı. Onların da sağlık durumları iyi çok şükür. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bütün ekibimizle biz geceyi ve devamında da sabahı takip edeceğiz. Allahu Teala beterinden saklasın. Bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda. Biz de yakından heyetimizle beraber takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN 4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, yarın öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illeri için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Söz konusu illerde meydana gelen yağışlara AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri olmak üzere, toplam 2 bin 614 personel ve 984 araçla müdahale ediliyor.