Balıkesir'de deprem! AFAD verileri paylaştı

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büüyklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Balıkesir geçtiğimiz günlerde de peş peşe meydana gelen 4,5 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerle sallanmıştı. Sındırgı'da gece boyu 40'tan fazla artçı sarsıntı oldu.

Son sarsıntı ise bugün gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.20'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Deprem Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

