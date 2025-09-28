Menü Kapat
Editor
 | Merve Yaz

Balıkesir'de deprem! AFAD verileri paylaştı

Geçtiğimiz ay 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir Sıngırgı'da artçılar devam ediyor. Son olarak AFAD tarafından yapılan açıklamada Sındırgı ilçesinde saat 11.20'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 11:50

'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büüyklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Balıkesir geçtiğimiz günlerde de peş peşe meydana gelen 4,5 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerle sallanmıştı. 'da gece boyu 40'tan fazla oldu.

Son sarsıntı ise bugün gerçekleşti. tarafından yapılan açıklamada Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.20'de 3.8 büyüklüğünde meydana geldiği duyuruldu.

Deprem Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

Balıkesir depremle sallandı! Gece boyu onlarca artçı oldu
ETİKETLER
#deprem
#afad
#balıkesir
#artçı sarsıntı
#Sındırgı
#Gündem
