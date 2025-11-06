Balıkesir'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

Kategoriler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yeni deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı.
AFAD, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'' ifadelerine yer verdi. Deprem yerin 9.6 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD verilerine göre Balıkesir önce 19.11'de sallandı. Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Ardından Sındırgı'da 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1986469137242046624
2025-11-06 19:15:42 39.20833 28.16472 9.6 MW 4.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 19:11:15 39.15778 28.26944 13.03 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 18:59:14 38.40722 30.58722 7.2 ML 1.4 Şuhut (Afyonkarahisar)
2025-11-06 18:58:14 39.17 28.13056 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 18:54:12 39.25861 28.09333 6.97 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
YAYLACIK - SINDIRGI (BALIKESİR) – 4.3
ISIKLAR - SINDIRGI (BALIKESİR) – 3.6
YAYLACIK - SINDIRGI (BALIKESİR) – 2.1
KULAK - ŞUHUT (AFYONKARAHİSAR) – 1.5