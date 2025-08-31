Bartın, Erzurum ve Karabük'te alevler yükseldi! Evler kül oldu, hayvanlar can verdi
Bartın, Erzurum ve Karabük'te alevler yükseldi. Yangınlar, Bartın ve Karabük'te ormanlık alanlarda çıkarken Erzurum'da ise köydeki ot yığınlarının tutuşmasından kaynaklandı. Yangın sonrası kentin Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde 15 ev kullanılamaz hale geldi. Ahırların da alevlere teslim olduğu yangında çok sayıda hayvan da can verdi. Öte yandan Denizli Buldan'daki yangın da 3 gündür devam ediyor. 4 kentte de ekiplerin alevlerle mücadelesi canla başla sürüyor. İşte yangın bölgelerinde son durum...
DENİZLİ'DE 3 GÜNDÜR YANGINLA MÜCADELE
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor. Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.
Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı. Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Öte yandan orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.
Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor. Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.
KARABÜK'TE YANGIN
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda saat 14.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ederken, hem karadan hem havadan müdahale sürüyor.
ERZURUM'DA OT YIĞINLARI TUTUŞTU
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde bugün öğle saatlerinde ot yığınlarının bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
15 evin etkilendiği yangında 10 ahır da alevlere teslim oldu. Çok sayıda hayvanın telef olduğu yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Aziziye Belediyesi ekipleri, Jandarma TOMA araçları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yangın aracı müdahale etti. Mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi.
BARTIN'DA ORMAN YANGINI
Kentin Ulus ilçesinde Milli Park'ta ormanlık alan alev aldı. Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan orman yangınına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 65 personelle müdahale edildiği bildirildi.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, şimdilik tahliye söz konusu olmadığını söyledi.
Arılıkta çıktığını değerlendirilen yangının ormana sıçradığını aktaran Arslan, "Şu an 28 iş makinesi, araç ve 2 helikopter ile yaklaşık 150 personelimizle yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah büyümeden imkanlarımızı her geçen dakika artırarak yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.