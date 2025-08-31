Bartın, Erzurum ve Karabük'te alevler yükseldi! Evler kül oldu, hayvanlar can verdi

Bartın, Erzurum ve Karabük'te alevler yükseldi. Yangınlar, Bartın ve Karabük'te ormanlık alanlarda çıkarken Erzurum'da ise köydeki ot yığınlarının tutuşmasından kaynaklandı. Yangın sonrası kentin Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde 15 ev kullanılamaz hale geldi. Ahırların da alevlere teslim olduğu yangında çok sayıda hayvan da can verdi. Öte yandan Denizli Buldan'daki yangın da 3 gündür devam ediyor. 4 kentte de ekiplerin alevlerle mücadelesi canla başla sürüyor. İşte yangın bölgelerinde son durum...