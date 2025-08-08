Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na önce sela okuttular sonra yumruk ve ısırıkla saldırdılar

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun yolunu kesip yumruklu ve ısırıklı saldırı düzenlediler. Hakkında sela da okutulduğunu söyleyen Çervatoğlu emniyete giderek şikayetçi oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na önce sela okuttular sonra yumruk ve ısırıkla saldırdılar
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 22:22

Fındıklı Ercüment Şahin Çervatoğlu konuşmak için yanına gelen 3 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Çervatoğlu hakkında daha önce sela da okutan grup bu defa fiziksel müdahalede bulundu.

Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na önce sela okuttular sonra yumruk ve ısırıkla saldırdılar

YUMRUK ATIP ISIRDILAR

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu Halk Plajı inşaatı incelemelerini yaparken 3 şahıs kendisiyle konuşmak bahanesiyle yanına geldi. Bu sırada şahıslardan biri yumruk attı ve ısırdı.

Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na önce sela okuttular sonra yumruk ve ısırıkla saldırdılar

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Çervatoğlu, yaptığı açıklamada saldırganlarla daha önce karşılaştıklarında aralarında herhangi problem olduğunu hissetmediğini ifade ederek, "Barış ortamını, dostluk ortamını bozacak eroinmanın, esrarcının çete oluşturarak bize saldırısıdır. Biz bu saldırıdan asla ama asla bir adım geri adım atmayacağız. Saat 3 civarlarında yine Fındıklı'daki bir arkadaşımızla birlikte her zaman olduğu gibi sizin aranızdayken, Fındıklı Halk Plajını denetlemeye gittiğimizde 3 kişi, hepiniz tanıyorsunuz bu kişileri, geldiler görüşmek istediler, öncesinde belediyeye gelmişler belediyeden personel arkadaşlar aradı sahilde olduğumu söyledim görüşmek istemişler gayet doğaldır diye düşündük. Ama yanıma geldiği zaman beklenmedik anda saldırıya uğradık. Önce bir kişi arabadan indi konuşmak istedi, baktım konuşmaları iyiye gitmiyor baktım ki aslında bağımlısı cezaevine alınmış ve izinli olarak çıkmış biri. Birkaç gün evvel de burada karşılaştık herhangi bir kişisel problem yoktu ortada. Bunlar Fındıklı'nın belaları, ülkenin belaları. Biz Fındıklı'da buna izin vermeyeceğiz. Bir anda olay anında bunu hissettiğim zaman kollarını tuttum diğer arkadaşta bize müdahale etti kolunu sıyırdı yumruk yedim" dedi

"BENİM HAKKIMDA SELA OKUTMUŞTU"

Saldırganlardan birinin daha önce kendisi için sela okuttuğunu ifade eden Çervatoğlu, "Bu yumruk bu mücadelede bizim kavgamız Fındıklı'nın kardeşçe yaşayacağı bir kavga. Bizim kavgamız Fındıklı halkının bir kuruşunu kimseye yedirmeme kavgası. Bizim kavgamız şu çocuklarımızın geleceğinin kavgası. Bu kavgada yumruk değil bedenimizi de yatırırız. Dolayısıyla yumruk yedim hiç önemli değil bizde müdahale ettik. Sonra ısırdı şurada bir ısırık yarası var çok önemli bir şeyimiz yok. Gerekli müdahaleleri emniyet yaptı, gözaltına alındı. Bu bir çete, daha önce benim hakkımda sela okutmuştu. Biliyorsunuz kim olduğunu. Bu çetenin bir üyesi benim hakkımda sela okutmuştu. Özel arabasıyla o yumruk atanı bizzat kendisi getirdi, yine bir yanındaki de uyuşturucudan mı nereden cezaevinden bırakılan biriymiş. Biz ölmeye varız. Fındıklı için ölürüz de. Demokrasi için, özgürlük için ölürüz de asla ve asla bir milim geri adım atmayacağım" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'de ayrılık şoku: Topluca istifa ettiler!
ETİKETLER
#saldırı
#uyuşturucu
#belediye başkanı
#Selahattin Eyyubi Ortaokulu
#Fındıklı
#Çervatoğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.