Bir benzeri Topkapı Sarayı'nda! Değeri tam 185 milyon TL: Bursa'da ele geçirildi

Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi bir operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Jandarma Komutanlığı antika eşya satışı yapan işyerine baskın yaptı.

52 yaşındaki H.T.’ye ait antika eşya dükkan tarandı. İşyerinde yapılan aramada İznik Müzesinde görevli sanat tarihçisi arkeologlar da hazır bulundu.



Jandarma ekiplerinin antika dükkanında saatlerce süren titiz çalışmasında, orta ve yakın çağ Bizans dönemine ait oldukları belirlenen yaklaşık 190 parça objeye el konuldu.

El konulan parçalar müze müdürlüğüne teslim edildi. Ele geçirilenlerin arasında 4.5 milyon dolarlık tablo da olduğu iddia edildi. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler arasında en çok dikkat çeken ise 1500 yıllık tablo oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken ele geçirilen eserlerden eski resmin Ankara Resim Müzesine ekspertizlerin incelemesine sunulacağı, diğer eserlerin ise Bursa'da inceleneceği belirtildi.