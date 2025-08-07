Menü Kapat
28°
 Merve Yaz

Bir benzeri Topkapı Sarayı'nda! Değeri tam 185 milyon TL: Bursa'da ele geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde antika eşya satışı yapan iş yerine düzenlenen baskında, aralarında 4,5 milyon dolarlık tablonun da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasında 4,5 milyon dolar (yaklaşık 185 milyon TL) değerinde tablo da olduğu iddia edildi. Tablonun bir örneğinin sadece Topkapı Sarayı'nda olduğu öne sürülüyor.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.08.2025
10:39
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
10:39

Bursa’nın ilçesinde tarihi bir operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Jandarma Komutanlığı antika eşya satışı yapan işyerine baskın yaptı.

Bir benzeri Topkapı Sarayı'nda! Değeri tam 185 milyon TL: Bursa'da ele geçirildi

52 yaşındaki H.T.’ye ait antika eşya dükkan tarandı. İşyerinde yapılan aramada İznik Müzesinde görevli sanat tarihçisi arkeologlar da hazır bulundu.

Bir benzeri Topkapı Sarayı'nda! Değeri tam 185 milyon TL: Bursa'da ele geçirildi


Jandarma ekiplerinin antika dükkanında saatlerce süren titiz çalışmasında, orta ve yakın çağ dönemine ait oldukları belirlenen yaklaşık 190 parça objeye el konuldu.

Bir benzeri Topkapı Sarayı'nda! Değeri tam 185 milyon TL: Bursa'da ele geçirildi

El konulan parçalar müze müdürlüğüne teslim edildi. Ele geçirilenlerin arasında 4.5 milyon dolarlık tablo da olduğu iddia edildi. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler arasında en çok dikkat çeken ise 1500 yıllık tablo oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken ele geçirilen eserlerden eski resmin Ankara Resim Müzesine ekspertizlerin incelemesine sunulacağı, diğer eserlerin ise Bursa'da inceleneceği belirtildi.

