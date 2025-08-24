Menü Kapat
26°
SON DAKİKA!
Gündem
Bir oyun oynadı hayatı kâbusa döndü! Polis baskınıyla hayatlarının şokunu yaşadılar

Çevrimiçi oyunlar tehlike saçmaya devam ediyor. Son mağdur ise İstanbul'da yaşayan 16 yaşındaki Azra B. oldu. Genç kızın, oyun oynarken tanıştığı Emir L. isimli kişi aileye kâbusu yaşattı. Ailenin kimlik bilgilerini ele geçiren kişi, sosyal ağlarda paylaştı. Yetmezmiş gibi Azra adına polise 'Babam yasadışı bahisle uğraşıyor' gibi asılsız ihbarlarda bulundu. Ailenin evine polis baskını düzenlendi. İşte detaylar...

Bir oyun oynadı hayatı kâbusa döndü! Polis baskınıyla hayatlarının şokunu yaşadılar
İstanbul Kartal'da yaşayan Azra B. ve ailesi, çevrimiçi oyun yüzünden kâbus solu günler yaşadı. Genç kız, oynadığı oyun oynarken kullandığı isimli uygulama üzerinden Emir L ile tanıştı. Ancak kişi genç kız ve ailesinin kişisel bilgilerini ele geçirerek sosyal ağlarda paylaştı.

Bir oyun oynadı hayatı kâbusa döndü! Polis baskınıyla hayatlarının şokunu yaşadılar

TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerini platformda paylaşıp, "Bunun yanında barınanın evini karakol yaparım" diyerek tehdit ve hakaretler yağdırdı. Aradı, kız açmadı. Haftalar sonra gece saatlerinde tekrar telefonu çaldı.

Bir oyun oynadı hayatı kâbusa döndü! Polis baskınıyla hayatlarının şokunu yaşadılar

SAHTE İHBARLAR YAPTI

Karşıdaki ses, "İnfaz kararın alındı. Seni bulduk, kaçamazsın" dedi. Daha sonra karşıdaki kişinin sahte ihbarları ile Azra B.'nin ailesiyle yaşadığı evi sık sık polisler ziyaret etti.
Azra B.'ye ait mail adresinden geçtiğimiz yıl, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne kızın babası hakkında ihbarda bulunuldu. "Tehdit ve yasa dışı bahis" konulu mailde babasının yasa dışı bahis işiyle uğraştığını belirten Azra B., "Babam bilgisayarımdan yasa dışı bahis için kurulum yapıyor.

Bir oyun oynadı hayatı kâbusa döndü! Polis baskınıyla hayatlarının şokunu yaşadılar


Benim bilgisayarımdan yaptığını birine söylersem beni odaya kilitleyip yemek ve su vermeyeceğini söylüyor. Tehdit ile yaşamak istemiyorum. Lütfen yardım edin" yazdı. Maile ev adresi ve iletişim bilgilerini de ekledi. İhbarı gören ekipler hemen harekete geçti. Ailenin evine gitti.

Bir oyun oynadı hayatı kâbusa döndü! Polis baskınıyla hayatlarının şokunu yaşadılar

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Ancak Azra B. babası hakkındaki ihbarı kendisinin yapmadığını, dahası daha önce de benzer ihbarlarla kapılarının polis ekiplerince çalındığını söyledi. Küçük kız ve ailesi karakola giderek başlarından geçenleri anlatıp şikayetçi oldu.
Anne Gülyaz B., "Kızımın telefon numarası yayıldığından ve tehdit mesajları aldığından beri devamlı yapılan sahte ihbarlar nedeniyle evimize polisler gelmektedir. Kızımı tehdit eden ve bilgilerini yayan kişilerden şikayetçiyim" diye konuştu.

Bir oyun oynadı hayatı kâbusa döndü! Polis baskınıyla hayatlarının şokunu yaşadılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Baba Mustafa B. de kızı adına emniyete hakkında ihbarda bulunulması ve kızının rahatsız edilmesi nedeniyle şikayetçi oldu. Savcılık, "iftira", "suç uydurma" ve tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
Öte yandan ihbarda bulunan cep telefonu numaraları inceleyen ekipler, ihbarların 'patates hat' olarak tabir edilen açık hatlar üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.

