Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Boşanma artık iki aşamalı mı olacak? Yeni formül gündemde

Avukat Erdem Özcan, “önce boşanma, sonra haklar” modelinin doğru planlanmadığında hak kayıplarına neden olabileceğini, ancak sürecin makul biçimde hızlandırılmasının da tarafların yararına olacağını belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Boşanma artık iki aşamalı mı olacak? Yeni formül gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 15:31

Aile mahkemelerinde görülen davaları için “önce boşanma, sonra haklar” formülü konuşulmaya başlandı. Yeni öneriye göre, çiftler önce yalnızca boşanma kararını alacak, ardından , ve gibi haklarını ayrı davalarda talep edecek. Amaç, mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve tarafların daha kısa sürede boşanmasını sağlamak. Uygulamanın ilk bakışta “süreci hızlandırma” hedefi taşıdığı belirtiliyor. Ancak hukukçular, bu yöntemin hak kaybı riskini de beraberinde getirebileceği konusunda uyarıyor.

AVUKAT ERDEM ÖZCAN: “HIZ, ADALETLE BİRLİKTE OLMALI”

Ankara’da aile hukuku ve boşanma davaları alanında çalışan Avukat Erdem Özcan, “önce boşanma, sonra haklar” modelinin doğru planlanmadığında hak kayıplarına neden olabileceğini, ancak sürecin makul biçimde hızlandırılmasının da tarafların yararına olacağını belirtiyor.

Boşanma artık iki aşamalı mı olacak? Yeni formül gündemde

“Boşanma davalarının gerek ilk derece mahkemelerinde gerek istinaf ve Yargıtay aşamalarında çok uzun sürdüğü bir gerçek. Taraflar yıllarca süren bu süreçte yeni bir hayat kurmakta zorlanıyor. Bu nedenle öncelikle boşanma kararının verilmesi, kişilerin hayatlarına devam edebilmesi açısından önemli bir adım olabilir” diyor.

Özcan’a göre, burada önemli olan nokta yalnızca boşanma kararının değil, nafaka, tazminat ve velayet gibi diğer taleplerin de hak kaybına neden olmayacak şekilde makul sürede sonuçlandırılması: “Süreç hızlanmalı ama eksik kalmamalı. Her aşamanın adil ve dengeli biçimde tamamlanması hem taraf menfaatini hem de yargının etkinliğini güçlendirir,” değerlendirmesinde bulunuyor.

YENİ MODEL NE GETİRİYOR?

“Önce boşanma, sonra haklar” modeli kabul edilirse:

Taraflar daha kısa sürede evliliği sonlandırabilecek, ancak nafaka, tazminat ve velayet için ayrı davalar ayrıca devam edecek.

SONUÇ: HIZ MI, ADALET Mİ?

Boşanma davalarında süreci hızlandırmak kadar, adaleti korumak da önemli. Hukukçulara göre, bu iki denge sağlanması gerekmektedir.

ETİKETLER
#aile mahkemesi
#boşanma
#nafaka
#hukuk
#tazminat
#velayet
#boşanma davası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.