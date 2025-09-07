Menü Kapat
Hava Durumu
27°
 Suat Vilgen

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı | İstanbul'da yağmur var mı?

Meteoroloji, 7 Eylül Pazar günü hava durumu raporunu yayımladı. Birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklenirken 4 il için alarm verildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur var mı? İşte 7 Eylül hava durumu

KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
07.09.2025
10:41
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
10:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Eylül 2025 tahmin raporunu yayımladı açıkladı. Rapora göre yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı ve Doğu Karadeniz, ayrıca Osmaniye, Ardahan, Hatay kıyıları ve Adana çevresinde yağışların etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde, ayrıca Ankara’nın güney ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı dikkatli olunması istendi.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji bugün yağış beklenen 4 il için de sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Giresun, Artvin, Rize ve Trabzon'da yaşayan vatandaşların yağışa bağlı, sel ve su baskını gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

RÜZGÂR VE SICAKLIK DURUMU

Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu’da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği aktarıldı.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak megakentin doğusu ve kuzeyinde özellikle öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü geçişleri bekleniyor.

