Bugünün en önemli haberleri | 14 Aralık 2024 haber özetleri

14 Aralık 2024 17:08 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 17:36

Tgrthaber.com günün en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye'de 12 yıl aradan sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği bugün açıldı. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam’dan çıkan Rus askerlerin Tartus şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'ne gidişi görüntülendi. Asgari ücret için SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan bomba 'pazartesi' kulisi geldi. Ayrıca emekli maaşlarında yüzde 30'luk fark tartışması gündemde yerini korurken Bakan Vedat Işıkhan'dan da çok net bir mesaj geldi. İşte siyasetten ekonomiye, magazinden spora kadar 14 Aralık günün en önemli haberleri…

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