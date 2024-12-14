Bugünün en önemli haberleri | 14 Aralık 2024 haber özetleri
Tgrthaber.com günün en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye'de 12 yıl aradan sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği bugün açıldı. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam’dan çıkan Rus askerlerin Tartus şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'ne gidişi görüntülendi. Asgari ücret için SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan bomba 'pazartesi' kulisi geldi. Ayrıca emekli maaşlarında yüzde 30'luk fark tartışması gündemde yerini korurken Bakan Vedat Işıkhan'dan da çok net bir mesaj geldi. İşte siyasetten ekonomiye, magazinden spora kadar 14 Aralık günün en önemli haberleri…
14 Aralık 2024 Türkiye ve dünya haber gündemi hareketli geçti. Dünyadaki son gelişmelerden Türkiye’deki önemli olaylara kadar günün en önemli haberlerini Tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 14 Aralık günün en önemli gelişmeleri…
TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ 12 YIL SONRA AÇILD
Suriye'de 12 yıl aradan sonra Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği bugün açıldı. Burhan Köroğlu'nun büyükelçiliğe girmesiyle birlikte Türk bayrağı dakikalar içinde göndere çekildi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE SURİYE TEPKİSİ!
Suriye'de Baas rejiminin yerle bir edildiğinin altını çizen Erdoğan, "Baas rejimi düşünce CHP'nin hayalleri de mi suya düştü?" diyerek muhalefete tepki gösterdi.
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RUSLAR SURİYE'Yİ TERK EDİYOR
Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Esad rejimi yerle bir edildi. Bölgede hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam’dan çıkan Rus askerlerin Tartus şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'ne gidişi görüntülendi.
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ASGARİ ÜCRET İÇİN SGK UZMANI İSA KARAKAŞ'TAN BOMBA 'PAZARTESİ' KULİSİ
"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çalışanı enflasyona ezdirmeme" prensibi doğrultusunda yeni rakamı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, tarafların talepleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak sürece dair kritik detaylar paylaştı.
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EMEKLİ MAAŞ FARKINA DÜZENLEME YAPILMAYACAK!
Emekli maaşlarında yüzde 30'luk fark tartışması gündemde yerini korurken Bakan Vedat Işıkhan'dan çok net bir mesaj geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Işıkhan, yeni bir düzenleme olmayacağını belirtti.
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6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KAÇIRACAKTI! VATANDAŞLAR SON ANDA KURTARDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen akılalmaz olayda yaşlı bir adam okula giden çocuğu bisikletiyle kaçırmaya çalıştı. Olayı fark eden vatandaşlar son anda yaşlı adamı durdurup çocuğu elinden kurtardı.
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KADİR İNANIR'DAN AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF!
Beyin damarına pıhtı atması sonucu uzun süre yoğun bakımda kalan Kadir İnanır, taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi.
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KENAN YILDIZ İNGİLTERE YOLCUSU!
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus takımında oynadığı futbolla adeta göz dolduruyor. Başarılı genç oyuncu, gösterdiği performansla İngiliz takımlarının transfer listesine girdi. Kenan Yıldız için kesenin ağzını açan İngiliz takımı, 80 milyon Euro bonservis ödemeye hazırlanıyor.
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