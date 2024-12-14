Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf! Yoğun bakımda kalmıştı

14 Aralık 2024 12:14 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 12:40

Beyin damarına pıhtı atması sonucu uzun süre yoğun bakımda kalan Kadir İnanır, taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi. Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etti ve usta oyuncuyla fotoğraf paylaştı.

Yeşilçam​'ın usta oyuncusu Kadir İnanır​, 24 Mart'ta geçirdiği beyin damarına pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı. 4 ay yoğun akımda tedavi altında olan Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

KADİR İNANIR'DAN AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Ali Gündoğdu, buluşma fotoğrafını; "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Kadir İnanır'ın son haline sevenlerinden yorum yağdı. Oldukça sağlıklı görünen Kadir İnanır'ın kısa sürede eski sağlığına kavuştuğu görüldü.

JÜLİDE KURAL'DAN KADİR İNANIR AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Jülide Kural, Kadir İnanır'ın isteği üzerine "Tüm bu mücadele sürerken kimi niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum. Her tür kalitesizliğin kol gezdiği şu zamanlarda; bu ülkenin önemli bir sanatçısı olan ve sağlığı için mücadele eden Kadir İnanır'a bu niteliksizliği bulaştırmanın imkansızlığını siz de biliyorsunuz. Kadir'in isteğidir: Doktorları ve benim dışımda yapılacak hiçbir habere kulak asmayınız. Ve son söz. Mücadeleye devam."açıklamasını yapmıştı.