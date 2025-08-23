Çalışma sonrası Yüksekova'da toz çilesi: Esnaf ve vatandaş dertli!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin (VEDAŞ) çalışmaları sonrası yolları bozulan caddede yaşanan yoğun toz vatandaşları çileden çıkarttı.

"ÇÖZÜM BULUNSUN"

Yüksekova'nın en işlek caddesi olan İpekyolu Caddesi'nin bakımsız refüjünden kalkan toz bulutları nedeniyle hem esnaf hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. VEDAŞ'ın da elektrik hatlarını yer altına alması sonucu bozulan kaldırımlarla birlikte özellikle rüzgarlı havalarda artan toz caddeyi kullanılamaz hale getirirken, halk bir çözüm bulunmasını istiyor. Geçtiğimiz aylarda refüjdeki binlerce ağacın kuruyarak yok olması da bölgeyi adeta çoraklaştırdı.





VEDAŞ'ın çalışmalarının kendilerini perişan ettiğini belirten esnaf Emirhan Gür, "Biz Sahra Çölü'nün içinde bir esnafız. Sahra Çölü dememin sebebi kesinlikle bir farkı olmadığı için. Burası şehrin göbeği olmasına rağmen üzücü bir manzara oluşmuş durumda. Gelen kazıyor, giden kazıyor, olan vatandaşa, esnafa oldu. Gerçekten mağduruz bu tozun içinde. Buralar kazılmış ve biran önce kapatılmasını istiyoruz" dedi.





Yaşanan duruma tepki gösteren Rüstem Durgun isimli esnaf ise, "Burada rezil olduk. Tozdan dolayı sürekli araçlarımızı temizliyoruz. Bu kazılan yerler yüzünden dükkanlarımızı açamaz olduk. Artık buna bir çözüm bulunsun" ifadelerini kullandı.