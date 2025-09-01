Menü Kapat
29°
CHP ve İYİ Partili vekillerden Bakan Kurum'a övgü dolu sözler! Hatay'da güven tam

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremde yerle bir olan Hatay, ayağa kaldırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canla başla çalışmaya devam ediyor. İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, .Kurum’a övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Milletvekili Çirkin, "Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor" ifadelerini kullandı. CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ise Uzun Çarşı’da yürütülen çalışmalar için "Çok güzel oluyor, ellerinize sağlık" dedi.

, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü. Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan , bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

CHP ve İYİ Partili vekillerden Bakan Kurum'a övgü dolu sözler! Hatay'da güven tam

PARTİ AYRIMI YAPILMAKSIZIN HİZMET

Bakan Kurum, gittiği şehirlerde farklı siyasi partilerden bölge milletvekilleri ve belediye başkanları ile koordinasyon toplantılarında bir araya geliyor.

Bakan Kurum, ağustos ayında ’da, yerel yöneticilerle deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı yaptı.

CHP ve İYİ Partili vekillerden Bakan Kurum'a övgü dolu sözler! Hatay'da güven tam

İYİ PARTİLİ VEKİL TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantıda söz alan İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Bakan Kurum’a kentteki çalışmaları için teşekkür etti.

Çirkin, "Öncelikle değerli hizmetlerimizden dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Zat-ı alinizin de zaman zaman bürokrasiyi azaltmak adına bu hizmetlerde risk aldığınızı da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çirkin, kentte deprem anıtı yapılması ile ilgili taleplerin konuşulduğunu belirterek, "Benim şahsi düşüncem biz bu depremi unutmak istiyoruz. Anıt istemiyoruz. Zaten depremin en büyük anıtı bu binalar. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Hataylı çok acı çekti. O anıtı görünce de içi sızlayacaktır diye düşünüyorum." dedi.

CHP ve İYİ Partili vekillerden Bakan Kurum'a övgü dolu sözler! Hatay'da güven tam

Aynı toplantıda konuşan CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de inşa edilen konutlarla ilgili, "Mümkün olduğunca bugüne kadar sizlerle uyumlu süreç geçirdik. Sayın Bakanım emeklerinize sağlık hakikaten yüz binlerce yapılıyor. Ayrıca tarihi Antakya bölgesi Uzun Çarşı çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık." diye konuştu.

BAKAN KURUM TALİMAT VERDİ

Başkan Özgün, toplantıda yeni yerleşim alanları için çöp konteyneri talep etti.

Bakan Kurum da Bakanlık yetkililerini yönlendirerek talebin Valilik tarafından incelenerek gereğinin yapılması için talimat verdi.

