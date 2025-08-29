Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

CHP'li 10 isim hakkında hapis istemi! İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'li 10 isim hakkında hapis istemi! İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 14:10

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şaibeli kurultay süreciyle ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak İstanbul seçiminde, oylamaya karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı , Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlandı.

CHP'li 10 isim hakkında hapis istemi! İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı



Savcılık, Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 CHP'li yönetici için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu 112 maddesinde belirtilen suç ile ilgili kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

CHP'li 10 isim hakkında hapis istemi! İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili 4 Mart'ta soruşturma başlatılmıştı. "Seçime hile karıştırıldığı, seçim kanununa muhalefet edildiği" öne sürülmüştü.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denilmişti.

CHP'li 10 isim hakkında hapis istemi! İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı

KONGREDE NELER OLMUŞTU?

8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezinde yapılan seçimleri Özgür Çelik 342 oyla kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Çelik, "değişimcilerin adayı", Cemal Canpolat ise "Genel Merkez çizgisindekilerin adayı" olarak değerlendiriliyordu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında ifade veren Cemal Canpolat yeniden gündemde! 'Hırsızı savunacak halimiz yok'
CHP'deki 'şaibeli kurultay' soruşturması: Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
ETİKETLER
#chp
#iddianame
#özgür çelik
#hile
#Rıza Akpolat
#İstanbul Seçimleri
#İnan Güney
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.