TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Ekran süresi rekorları kırılıyor: Dünyada günde en çok telefon kullanan ülkeler açıklandı!

Modern hayat, bizi dijital ekranlara hiç olmadığımız kadar bağlıyor. Milyonlarca insan, günde 5 saatten fazla zamanını telefon ve bilgisayar başında geçiriyor. Bu haberimizde 2025 yılı verilerine göre, ekran süresi en yüksek olan ülkeleri ele alıyoruz.

Ekran süresi rekorları kırılıyor: Dünyada günde en çok telefon kullanan ülkeler açıklandı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 13:00

Akıllı telefonlar ve diğer dijital cihazlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sabah uyandığımızda elimize aldığımız bu cihazlar, gün boyunca iş, iletişim, eğlence ve bilgiye erişim gibi birçok alanda bize eşlik ediyor. Ancak bu kesintisiz bağlantı, beraberinde yeni bir sosyal sorun olan "aşırı ekran süresini" de getirdi. Yapılan küresel araştırmalar, bazı ülkelerde insanların dijital dünyada geçirdikleri sürenin, uyku ve sosyal aktivite gibi temel ihtiyaçlarını bile aştığını gösteriyor.

Ekran süresi rekorları kırılıyor: Dünyada günde en çok telefon kullanan ülkeler açıklandı!

EN ÇOK TELEFON BAŞINDA VAKİT GEÇİREN ÜLKELER (2025)

Data Reportal'ın 2025 yılı verilerine göre, günlük ortalama ekran süresinin en yüksek olduğu 10 ülke şöyle sıralanıyor:

  • Filipinler: Günde 5 saat 47 dakika ile ekran başında en çok vakit geçiren ülke Filipinler oldu. Ülkenin dinamik genç nüfusu ve sosyal medyanın yoğun kullanımı, bu rekorun temel nedenlerinden biridir.
  • Tayland: Günde 5 saat 28 dakika ile Tayland, ekran süresi en yüksek olan ikinci ülke oldu. Sosyal medyanın ve mobil oyunların yaygınlığı, bu yüksek süreyi tetikliyor.
  • Brezilya: Günde 5 saat 25 dakika ile Brezilya, Latin Amerika'nın dijitalleşme liderlerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Sosyal medya platformları ve online eğlence, Brezilyalıların hayatının önemli bir parçası haline geldi.
  • Kolombiya ve Güney Afrika: Günde 5 saat 9 dakika ile Kolombiya ve Güney Afrika, ekran başında en çok vakit geçiren ülkeler arasında yer alıyor. Bu iki ülke de, sosyal medyanın ve dijital hizmetlerin yoğun kullanımıyla öne çıkıyor.
  • Arjantin ve Nijerya: Günde 5 saat 4 dakika ile Arjantin ve Nijerya da, dijitalleşmenin getirdiği bağlantı kolaylığını yoğun bir şekilde kullanıyor. Her iki ülke de, genç nüfuslarının etkisiyle sosyal medya kullanımında üst sıralarda yer alıyor.
  • Endonezya: Günde 4 saat 56 dakika ile Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en dijitalleşen ülkelerinden biridir. E-ticaret ve sosyal medyanın yaygınlığı, bu yüksek sürenin nedenlerinden biridir.
  • Malezya: Günde 4 saat 49 dakika ile Malezya, Asya'daki diğer ülkeler gibi dijitalleşme konusunda hızlı bir ivme yakalamış durumda.
  • Meksika: Günde 4 saat 37 dakika ile Meksika, Latin Amerika'da ekran başında en çok vakit geçiren ülkelerden biridir.
Ekran süresi rekorları kırılıyor: Dünyada günde en çok telefon kullanan ülkeler açıklandı!

İNSANLAR NEDEN BU KADAR ÇOK ÇEVRİMİÇİ?

İnsanların dijital cihazlar başında geçirdiği sürenin artmasının ardında birçok karmaşık neden yatar. Bunlar arasında en belirgin olanları şunlardır:

ve Eğlence: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube gibi platformlar, kullanıcıları sürekli olarak yeni içeriklerle meşgul ederek ekran başında daha fazla vakit geçirmelerini sağlar.

Dijital Hizmetler: Bankacılıktan online alışverişe, navigasyondan yemek siparişine kadar hayatımızı kolaylaştıran birçok hizmet artık dijital platformlarda. Bu da, telefon kullanımını bir ihtiyaç haline getiriyor.

Mobil Oyunlar: Akıllı telefonlar, milyonlarca kişiyi mobil oyunlarla buluşturarak, boş zamanların büyük bir kısmının ekran başında geçirilmesine neden oluyor.

İş ve Eğitim: Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma ve online eğitim modelleri, dijital cihazlarla olan ilişkimizi daha da pekiştirdi.

Ekran süresi rekorları kırılıyor: Dünyada günde en çok telefon kullanan ülkeler açıklandı!

DİJİTALLEŞMENİN İKİ YÜZÜ

Yüksek ekran süresi, bir yandan dijital okuryazarlığın ve bilgiye erişimin arttığını gösterirken, diğer yandan potansiyel bir bağımlılık riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, aşırı ekran süresinin göz sağlığı, uyku düzeni, ruh hali ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıyor. Sosyal medyada yaşanan "mükemmel hayatlar" algısı, gerçek hayattaki beklentileri yükselterek anksiyete ve depresyon gibi sorunları tetikleyebilir.

Ekran süresi rekorları kırılıyor: Dünyada günde en çok telefon kullanan ülkeler açıklandı!

EKRANI DENGELEMENİN YOLLARI

  • Telefon Dışındaki Alternatiflere Yönelme: Boş zamanlarınızı telefon dışında, kitap okumak, spor yapmak, doğada vakit geçirmek veya arkadaşlarınızla yüz yüze görüşmek gibi aktivitelerle doldurmaya çalışın.
  • Ekran Süresi Sınırları Koyma: Telefonunuzun ayarlarından, uygulamalara harcadığınız süreyi sınırlayabilir ve bu sınırlara uymaya çalışabilirsiniz.
  • Dijital Detoks: Belirli aralıklarla (haftada bir gün veya birkaç saat) telefonunuzdan uzak durarak dijital detoks yapın.
  • Gece Saatlerine Dikkat: Yatağa girmeden en az bir saat önce telefonunuzu kullanmayı bırakın. Mavi ışık, uyku hormonunuz olan melatoninin salgılanmasını engeller.

Unutmayın, dijital dünya hayatımızı kolaylaştıran harika bir araç olsa da, onu ne kadar ve nasıl kullandığımızı bilmek, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımızı korumak için hayati önem taşır.

