CHP'li belediye başkanının ailesinin evine molotoflu saldırı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak’ta bulunan Çardak Apartmanı’ndaki bir dairenin balkonuna molotofkokteyli atıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Köksal Aras’ın annesi ve dedesinin bulunduğu belirtildi.

TAKSİYLE GELİP MOLOTOFLARI BALKONA ATTILAR

Görgü tanıklarının aktardığına göre, iki kişi bir taksiden inerek ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna fırlattı. Balkonda çıkan küçük çaplı yangın, apartman sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olay yerinde kolonya şişeleri bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

VALİDEN DESTEK ZİYARETİ

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali İdris Akbıyık, "Bugün maalesef Muğla ilimizde üzücü bir olay meydana geldi Menteşe Belediye Başkanımız Gonca hanımın anneannesi ve dedesinin yaşadığı eve dönük bir cam şişe içerisinde 2 yanıcı madde atıldı. Saat 22.10 civarı yangın çıkıyor ve mahallelilerin müdahalesi ile can ve mal kaybı olmadan söndürülüyor." diye konuştu.

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığını söyleyen Vali Akbıyık, "Şu anda tüm emniyet birimlerimiz olayı gerçekleştiren, eşkalini tespit etmeye çalıştığımız 2 kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyorlar. Gerek analizler gerekse hts kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor. Şehrin giriş çıkışında tüm birimlerimiz kontrol yapıyorlar. En kısa zamanda bu saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız. Geçmiş olsun diliyorum başkanımıza. "dedi.

BAŞKAN ARAS: SALDIRGANLARIN BULUNMASINI İSTİYORUZ

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise" Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Tabii ki kim yaptı, kim yaptırdı bekliyoruz. Çok konuşulacak bir şey yok şu anda. Ailemin sağlıkları iyi her hangi bir sıkıntı yok şu anda. Teşekkür ederiz". ifadelerini kullandı.