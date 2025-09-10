Menü Kapat
CHP'li meclis üyesinin TİP'li başkana küfretti! Ortalık savaş alanına döndü

Hatay'da CHP'li meclis üyesi, Samandağ ilçe Belediye Başkanı Türkiye İşçi Partili Emrah Karaçay'a küfredince meclis toplantısı karıştı. Gerginliğin ardından Karaçay, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Dün gerçekleşen Meclisi ek oturumu sırasında yaşandı. 'li meclis üyesi İbrahim Aydoğan, Samandağ ilçe Belediye Başkanı Türkiye İşçi Partili Emrah Karaçay'a küfredince ortalık savaş alanına döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

CHP'li meclis üyesinin TİP'li başkana küfretti! Ortalık savaş alanına döndü

KONUYU YARGIYA TAŞIYACAK

Yaşananlar üzerine Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla süreci yargıya taşıdığını belirterek, "9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumunda, meclis tutanakları ve video kayıtlarıyla da sabit olduğu üzere, CHP Samandağ meclis üyesi İbrahim Aydoğan tarafından şahsıma yönelik sinkaflı ve ağır hakaretler sarf edilmiştir. Bu seviyesiz ve yakışıksız tutumu asla kabul etmiyorum. Söz konusu davranış üzerine Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş olup, sürecin bizzat takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

CHP'li meclis üyesinin TİP'li başkana küfretti! Ortalık savaş alanına döndü
