CHP'li meclis üyesinin TİP'li başkana küfretti! Ortalık savaş alanına döndü

Dün gerçekleşen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumu sırasında gerginlik yaşandı. CHP'li meclis üyesi İbrahim Aydoğan, Samandağ ilçe Belediye Başkanı Türkiye İşçi Partili Emrah Karaçay'a küfredince ortalık savaş alanına döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KONUYU YARGIYA TAŞIYACAK

Yaşananlar üzerine Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla süreci yargıya taşıdığını belirterek, "9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Samandağ Belediye Meclisi ek oturumunda, meclis tutanakları ve video kayıtlarıyla da sabit olduğu üzere, CHP Samandağ meclis üyesi İbrahim Aydoğan tarafından şahsıma yönelik sinkaflı küfür ve ağır hakaretler sarf edilmiştir. Bu seviyesiz ve yakışıksız tutumu asla kabul etmiyorum. Söz konusu davranış üzerine Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş olup, sürecin bizzat takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.