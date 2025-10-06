Menü Kapat
CHP'nin şoförü polisin üstüne otobüs sürmüştü! Savunması pes dedirtti.

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, polisin 'dur'ihtarına uymayıp aracını ekiplerin üstüne sürmüştü. Yargılanmasına başlanan Gülyurt savunmasında, "Devlete ve emniyete karşı kasti bir eylemim bulunmamaktadır. Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 12:35

'li ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında, polislerin "dur" ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürdüğü gerekçesiyle, zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. Gülyurt'un kullandığı otobüs de 'silah' sayılmıştı. Şöförün yargılanmasına başlandı.

CHP'nin şoförü polisin üstüne otobüs sürmüştü! Savunması pes dedirtti.

'KASTİ OLARAK BİR ŞEY YAPMADIM'

hakimi kimlik tespiti yapılıp, iddianamenin okunmasının ardından yargılamanın başladığını bildirdi. Söz verilen CHP'nin Gökhan Gülyurt, "Kasti olarak bir şey yapmadım. Devlete ve emniyete karşı kasti bir eylemim bulunmamaktadır. Basında yer alan videolar hızlandırılmıştır, ben yavaş gidiyordum. Çocuklarım okullarında babası polis katili diye yaftalanmaktadırlar. Bu şekilde anılmak benim zoruma gidiyor" ifadelerine yer verdi.

CHP'nin şoförü polisin üstüne otobüs sürmüştü! Savunması pes dedirtti.

Yaşanan olayda otobüs içerisinde yer alan 28. Dönem Amasya Milletvekil Reşat Karagöz mahkeme huzurunda tanık olarak dinlendi.

MİLLETVEKİLLERİ DE DİNLENDİ


Karagöz, "Olay günü 13-14 milletvekilimizle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılmak üzere seyahat halindeydik. Bir polis memuru, biz vekillerin otobüsün içerisinde bulunduğumuzu bilerek hukuksuzca durdurmak istedi. Sanık şoför yavaşladı, biz devam etmesini istedik. Polislerin üzerine araç sürülmedi" dedi.

CHP'nin şoförü polisin üstüne otobüs sürmüştü! Savunması pes dedirtti.


Tanık beyanının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını açıkladı.
Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan hakim, sanık Gülyurt'un davalardan vareste tutulmasına karar vererek, sonraki duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

