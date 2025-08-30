Menü Kapat
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin yolcusu! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 00:32

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tezkereye göre , 30 Ağustos'ta Halk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Şanghay İş Birliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Çin'e gideceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin yolcusu! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın Çin'de 25'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağını belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin'e ziyarette bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır."

Ayrıca Rusya tarafından gelen açıklamada da Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'deki zirvede bir araya geleceğini duyurmuştu.

