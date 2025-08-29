Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin Çin'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Şanghay İş Birliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Çin'e gidecek. Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ve Rus lider Putin'in bu etkinlik kapsamında bir araya geleceğini duyurdu.

31 AĞUSTOS- 1 EYLÜL ARASINDA YAPILACAK

25. ŞİÖ Zirvesi, Çin’in Tiencin şehrinde 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlik, uluslararası siyaset alanında da kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, yapılacak zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gibi üye ülke liderlerinin katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunacağı zirvede gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerden Moğolistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Maldivler, Nepal, Mısır, Türkmenistan, Endonezya, Malezya, Laos ve Vietnam liderleri de toplantıya katılacak.

Liu, zirvede ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, ayrıca BDT, ASEAN, KGAÖ, EİT, AİGK, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) gibi kurumların temsilcilerinin de bulunacağını belirtti.