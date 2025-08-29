Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin Çin'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geliyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider önümüzdeki hafta Şanghay İş birliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Çin'e gidecek ve etkinlik çatısı altında görüşecek.

Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin Çin'de bir araya gelecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
17:20
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
18:08

Cumhurbaşkanı , önümüzdeki hafta Şanghay İş Birliği Örgütü toplantısına katılmak üzere 'e gidecek. Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan ve Rus lider 'in bu etkinlik kapsamında bir araya geleceğini duyurdu.

31 AĞUSTOS- 1 EYLÜL ARASINDA YAPILACAK

25. ŞİÖ Zirvesi, Çin’in Tiencin şehrinde 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlik, uluslararası siyaset alanında da kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, yapılacak zirveye Devlet Başkanı Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gibi üye ülke liderlerinin katılacağını duyurdu.

Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin Çin'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunacağı zirvede gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerden Moğolistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Maldivler, Nepal, Mısır, Türkmenistan, Endonezya, Malezya, Laos ve Vietnam liderleri de toplantıya katılacak.

Liu, zirvede ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, ayrıca BDT, ASEAN, KGAÖ, EİT, AİGK, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) gibi kurumların temsilcilerinin de bulunacağını belirtti.

