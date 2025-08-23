Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlara tepki gösterildi. BM Genel Sekreteri’nin değerlendirmeleri hatırlatılan açıklamada, “Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koyduğunu” ifadeleri kullanıldı.

"CEZASIZLIK İSRAİL'İ PERVASIZ KILIYOR"

İşlenen savaş suçlarının cezasız bırakılmasının İsrail'i cesaretlendirdiğinin altı çizilen açıklamada, “İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır” denildi.

"ATEŞKES VE İNSANİ KORİDOR ŞART"

Gazze'ye insani koridor açılması gerektiğinin önemi vurgulanan açıklamada, "Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir" ifadeleri kullanıldı.