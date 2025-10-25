Edremit katliamında yeni gelişme! Caninin patronları tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesini kana buladıktan sonra polisle girdiği çatışmada öldürülen cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in gerçekleştirdiği katliamın yankıları sürerken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

3 kişiyi öldüren firari Mustafa Emlik, 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Türkiye'nin gündemine oturan vahşetle bağlantılı 3 isim yakalandı.

CANİNİN PATRONLARINA GÖZALTI

Mustafa Emlik'in işverenleri olduğu iddia edilen K.S, K.Y. ve E.B.G, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suçluyu kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Edremit canisini ücret karşılığı çalıştırdıkları öne sürülen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık ve Olcay Özdemir'i öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Emlik, etkisiz hale getirilmişti.