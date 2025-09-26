Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıkacak

İBB'ye yapılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu 27 Ocak’taki açıklamaları nedeniyle “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddialarına ilişkin bugün hâkim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025’te Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısındaki sözleri gerekçe gösterildi. İddianamede, İmamoğlu’nun açıklamalarıyla “bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde kamuoyu oluşturmayı amaçladığı” öne sürüldü.

Bu açıklamaların kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflediği ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasını etkilemeye çalıştığı iddia edildi.

İmamoğlu, 27 Ocak’taki açıklamasında, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların merkezinde bulunan bilirkişi S.B. hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Beylikdüzü Belediyesi dönemindeki bir ihale nedeniyle açılan davada, S.B.’nin “olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu” ifade etmişti.

İmamoğlu, İstanbul’da 8 bin 800 bilirkişi olmasına rağmen dosyalarının sürekli aynı kişiye verilmesini sorgulamış, İETT ve İSPARK dosyalarında da aynı ismin görev aldığını belirtmişti.

Beşiktaş ve Esenyurt soruşturmalarında da üç kişilik bilirkişi heyetinde yer alan S.B.’nin, tek başına imzaladığı raporun geçerli sayıldığını ifade eden İmamoğlu, bu raporun Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe yapıldığını belirtmişti.