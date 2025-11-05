Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmasında bugün İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu emniyete giderek ifade verdi. Baba Hasan İmamoğlu hakkındaki tüm iddialara cevap verdi. 5 milyon 220 bin 151 lira olan nakit döviz ve lira tutarlarının kaynağını açıklayan baba İmamoğlu, "kira gelirlerimi ve emekli maaşımı alamıyorum" ifadelerini kullandı.



15 MİLYON LİRALIK ÖDEME SORULDU

Hasan İmamoğlu'na, İmamoğlu İnşaat tarafından satın alınan Güllüce Tarım'ın satın alınma sürecine ilişkin ve MASAK raporuna göre firmanın İmamoğlu İnşaat tarafından 3 adet taşınmazın 31 milyon liralık değeri olmasına rağmen şirkete 15 milyon lira ödenmesine ilişkin bildikleri soruldu. İmamoğlu cevabında, ‘'Söz konusu işlemlerle Tuncay Yılmaz'ın ilgilenmesi sebebiyle vakıf değilim. Firmanın tamamının sahibi ben değilim, firmanın hissedarıyım'' dedi. Bahsedilen bazı konularda da Tuncay Yılmaz'ın sorumlu olduğunu belirterek, ‘'Murat Kapki isimli şahsı tanımam. Diğer sorularda da beyan ettiğim gibi Tuncay Yılmaz isimli şahıs ilgilenmekteydi'' diye konuştu.

Hasan İmamoğlu'na İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz, eşi Selver Yılmaz ve Mahmut Gültekin tarafından İmamoğlu İnşaat firmasının banka hesaplarına gönderilen tutarlar hakkında bildikleri soruldu. İmamoğlu ise ‘'Hatırladığım kadarıyla Mahmut Gültekin isimli şahıs taşeronumuzdur. Şirketin bu tür işlemleriyle Tuncay Yılmaz ilgilenmekteydi'' diye yineledi.

35 MİLYON 220 BİN 151 LİRALIK KAYNAK SORULDU

İmamoğlu inşaat A.Ş. bankacılık işlem kayıtlarında yapılan araştırmalar neticesinde, şirket banka hesaplarına 35 milyon 220 bin 151 lira olan döviz ve lira tutarlarının nakit olarak yatırıldığı bilgisine rastlanıldığı, şüpheli İmamoğlu'na ise bu tutarların kaynağı ile yatırılma amacı soruldu. İmamoğlu yanıt olarak, ‘'Ben uzun zamandır inşaat sektöründe faaliyet gösteririm. Bu sebeple kendi birikimimde vardır. Paranın kaynağı ticaretten elde ettiğim gelirdir. Varlık Barışı Yasası kapsamında yatırılan paranın iş ve işlemlerini şirketin muhasebe birimi yürütmüştür. Üzerinden süre geçtiği için de hatırlamam mümkün değildir'' şeklinde konuştu.

"Söz konusu projeden 4 adet daire satın aldım, daireleri banka hesabımdaki dövizi bozdurarak firmaya TL cinsinden göndererek attım"

Hasan İmamoğlu'na, ‘'Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, Erhan Ünal, Oktay Hamzaoğlu ve Engin Dülger isimli şahısların verdikleri ifadelerinde, ‘West Side' projesinden size daire devri yapıldığı, söz konusu dairelerin belediyedeki iş ve işlemler için rüşvet olarak verildiği, dairelerin size devredilmesini dönemin belediye başkan yardımcısı Murat Çalık'ın talimatı olduğu yönünde beyanlarının bulunduğu anlaşılmıştır'' şeklinde proje hakkında bildikleri soruldu. İmamoğlu yanıt olarak, ‘'Beyanların tamamı asılsız ve iftiradır. Söz konusu projeden 4 adet daire satın aldım, daireleri banka hesabımdaki dövizi bozdurarak firmaya TL cinsinden göndererek attım. 2015'de 5 firma ile sözleşme imzaladık, sözleşmede dairelerin tüm vergiler dahil peşin satış fiyatı yazmaktaydı. Sözleşmeye istinaden daireleri satın adım. Satın alım sürecinde herhangi bir usulsüzlük yoktur. Ben kimseden rüşvet almadım, kimseden dairelerin parasını elden geri almadım'' ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞIMI ALAMIYORUM"

İmamoğlu ifadesinin devamında, torunu Selim İmamoğlu'nun firmasına ilişkin, ‘'Torunum Hırvatistan'da inşaat sektöründe iş yapmak için ‘Tectum Investment D.o.o.' ünvanlı firmayı kurdu. Destek olabilmek için kendi hesabımdan ve birikimimden torunuma zaman zaman para gönderiyordum. Para kaynağım ise birikimimdir. Suçlamaların tamamı mesnetsiz ve iftiradır. Benim yıllardır inşaat sektöründe edindiğim mal varlıklarıma ve emekli maaşıma el konuldu. Bu sebeple kira gelirlerimi ve emekli maaşımı alamıyorum. Benim ve ailemin mağduriyeti devam etmektedir. Suçlamaları kabul etmiyorum'' şeklinde konuştu.