Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken mal varlığı detayı

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama’ suçundan bugün şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Selim İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

"SADECE 6 METRELİK BİR TEKNEM VAR"

Selim İmamoğlu, ifadesinde, "Şu anda Hırvatistan'da faal olan bir firmam vardır. Aynı zamanda aile şirketimiz olan İmamoğlu İnşaat firmasında mühendis olarak çalışmaktayım. Üzerime kayıtlı 6.5 metrelik teknem vardır. Onun dışında üzerime kayıtlı başkaca mal varlığı yoktur. İmamoğlu İnşaat ünvanlı firma üzerine kayıtlı olan ancak benim kullandığım bir araç vardır. Bunun dışında üzerime kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğum ya da kullandığım gayrimenkul, araç ve diğer mal varlığı yoktur. Hem yurt içinde hem de yurt dışında birer tane firmam vardır. Yurtdışında bulunan firmamın unvanı TECTUM INVESTMENT D.O.O’dur. Bu firma inşaat alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca yurtiçinde Seku Yatçılık ünvanlı firmam vardır. Bu firma henüz faaliyet göstermemektedir" dedi.

HIRVATİSTAN’DAKİ BİR ŞİRKETE GÖNDERİLEN PARALARI AÇIKLADI

Selim İmamoğlu’na TECTUM INVESTMENT D.O.O adlı Hırvatistan’daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 Euro tutarında Swift gönderme işlemi gerçekleştirilmesine ilişkin "Para transferlerini ne amaçla yaptınız? Göndermiş olduğunuz paraların kaynağı hakkında açıklama yapınız?" sorusu soruldu. İmamoğlu bu soruya "Basında bu tabloyu gördükten sonra avukatımız Mehmet Pehlivan bununla ilgili bir açıklama yapmıştır. Yukarıda söylendiği gibi Hırvatistan ülkesine gönderildiği iddia edildiği şekilde toplamda 637 bin 106 Euro gönderilmemiştir. Benim Hırvatistan’a gönderdiğim miktar 388 bin 303 Euro’dur. İsterseniz dekontlarını ve hesap hareketlerini sunabiliriz. Üniversiteden mezun olduğum dönemde 40 yıllık aile inşaat şirket geleneğimizi okulumun da verdiği vizyon ile uluslararası alana taşıma amaçlı uzun bir süre Hırvatistan’a gidip geldim ve yine uzun süren araştırmalar sonucunda ailemle verdiğimiz ortak bir kanaatte Hırvatistan ülkesinde bir şirket kurup bir inşaat projesine yatırımcı olmaya karar verdim. Bunu ailemle paylaştıktan sonra ihtiyacım olan meblağı bana annem ve dedem vermeyi kabul ettiler. Bu şekilde de şirketin faaliyetine başlamış oldum" şeklinde cevap verdi.

GÖNDERİLEN PARALAR 'ŞÜPHELİ'

Mehmet Selim İmamoğlu’ nun TECTUM INVESTMENT D.O.O adlı Hırvatistan’daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 Euro tutarında Swift gönderme işlemi gerçekleştirdiğinin görüldüğü, alınan istihbari bilgilerde Hırvatistan’da yerleşik olan Tectum Investment D.O.O. adlı şirketin Mehmet Selim İmamoğlu’na ait olduğunun anlaşıldığına emniyet ifade tutanağında yer verildi. Mehmet Selim İmamoğlu’ nun Tectum Investment D.O.O. adlı şirketine gönderdiği Swift gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu’ndan gelen tutarların tarih ve miktar olarak örtüştüğü bilgisine rastlanıldığı da emniyet ifade tutanağında aktarıldı. Emniyet ifadesinde şahsın yurtdışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarmasının şüpheli bulunduğu kaydedildi.

"ŞÜPHE EDİLMESİ GEREKEN BİR DURUM VEYA HAL YOK"

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun yazısı da emniyet ifadesinde aktarıldı. Yazıda "Mehmet Selim İmamoğlu’nun adına kurulmuş olan Hırvatistan ülkesinde yerleşik TECTUM INVESTMENTS D.O.O. şirketine para transferlerine ilişkin yapılan değerlendirme bölümünde Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu’ndan gelen tutarların Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına para gönderilmesi eylemlerinden ve hareketlerinden oluştuğu değerlendirilmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun soruşturma dosyası kapsamında söz konusu eylemler ile aklama suçunun işlendiği, söz konusu aklanan tutarının 637 bin 106 Euro olduğunun değerlendirildiği ve gönderilen paranın MASAK tespitinin yarısı kadar olduğu anlaşıldığı" ifadelerine yer verildi. Emniyette İmamoğlu’na "İlgili MASAK raporunda yapılan tespitler yukarıda gösterilmiştir. Bahse konu tespit hakkında detaylı açıklamanızı yapınız" denildi. İmamoğlu cevabında "İnşaat işi yapan bir ailenin 3. nesli olarak bilgi birikimimiz yurt dışına taşımak istediğimde annemin ve dedemin bana hem maddi hem de manevi olarak yardımcı olmaları gayet normaldir. Bunun bir suç olduğu ve suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim ki dedem Hasan İmamoğlu en az 40 senelik bir tüccarlık geçmişi vardır. Birçok sektörde bireysel çabaları ile ailemiz adına elde ettiği birikimler vardır. Annemin de aynı şekilde hem kendini hem de ailemizi korumak ve güvence altına almak adına yıllarca yaptığı birikimler vardır. Bu paraların kaynağı buradan gelmektedir. Bu nedenle şüphe edilmesi gereken bir durum veya hal yoktur" dedi.

"BEN KENDİNİ BİLİME ADAMIŞ BİR TÜRK GENCİYİM"

İfadesine ekleme yapan Selim İmamoğlu, "Ben iyi bir üniversiteden mezun olmuş ve şuan halihazırda İstanbul Teknik Üniversitesinde fizik mühendisliği alanında kuantum teknolojileri üzerine yüksek lisans yapan, kendini bilime adamış bir Türk genciyim. Aynı zamanda şükürler olsun ki çok uzun yıllardır ticaretle uğraşan ve bu işini hakkıyla yapan bir ailem vardır. Bu birikimi hem ailemin hem de Türkiye Cumhuriyeti devletinin bana verdiği eğitim ve vizyonla uluslararası alana taşımak benim en büyük hakkımdır. Bu konuyla alakalı benim ve ailemin ilişkilendirildiği en ufak bir suçlamayı bile kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.