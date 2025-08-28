Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Malatya'nın Darende ilçesinde akşam saatlerinde 3.8 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından bir sarsıntı da Elazığ'ın Palu ilçesinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.39'da kaydedilen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 7.32 kilometre olarak ölçüldü.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kandilli Rasathanesi'nin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurduğu depremle ilgili bölgeden herhangi bir olumsuz durum aktarılmadı.

