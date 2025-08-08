En riskli günlere girildi, yetkililer tedbirleri artırdı

Türkiye orman yangını riskinin en yüksek olduğu haftaya giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri duyarlılık oluşturmak için çalışmaları yoğunlaştırdı.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN HAFTADA RİSK BÜYÜK

Sıcaklıkların giderek yükseldiği ve nem oranının düştüğü bu haftadan itibaren rüzgarın da etkisini artırmasıyla orman yangını riskinin giderek artması bekleniyor.

OGM'nin bu konuda harekete geçmesiyle vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalar sıklaştırıldı.

Ormanlarda sigara içmenin, ateş yakmanın ve izinsiz kamp kurmanın yasak olduğu anımsatılarak, özellikle yangına karşı hassas bölgelerde yürütülen denetimlerle bu tür ihlallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda yetkililer, orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınması için pek çok yöntem kullanıyor. Uyarıcı anonslarla, orman köylerinden başlayarak yangın riski yüksek bölgelerde halk, yangın tehlikesi ve kurallarla ilgili sürekli bilgilendiriliyor.

ORMANLARA 24 SAAT YAKIN TAKİP

Türkiye genelindeki ormanlarda toplam 776 gözetleme kulesi yer alıyor. Bu kulelerin 184'ünde 368 kamera sistemi bulunuyor. OGM bu kulelerden olası yangınlara karşı ormanları 7 gün 24 saat izliyor.

Dakikada 3,5 milyon hektarı tarayan insansız hava aracı (İHA) da kullanan OGM, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinden de destek alıyor.

Özellikle Muğla, Marmaris, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi yangın riskinin yüksek olduğu illerde ekipler jandarmayla orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetleri yürütüyor.