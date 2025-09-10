Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li belediye başkanının odasına silahlı saldırı

Adana’nın Yüreğir ilçe Belediye Başkanı Ali Demirçalı şirketinde korku dolu anlar yaşandı. Şirkete gelen bir silahlı saldırgan dehşet saçtı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan Asal Yapı’da meydana geldi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’ya ait olan yapı şirketinin ofisine kimliği belirsiz bir şahıs geldi.

KOLTUĞUNA ATEŞ EDİP KAÇTI

Elinde silahla ofisin içerisine girerek Demirçalı'nın makam koltuğuna ateş açan saldırgan daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

BAŞKANDAN YAZILI AÇIKLAMA

Saldırının ardından yazılı açıklama yapan CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı şu ifadeleri kullandı:

"İş yerime kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiştir. Ofisime girerek makam koltuğuna ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır.

"HİÇBİR TEHDİT BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ"

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

"KARANLIK OYUNLARLA BİZİ KORKUTAMAZLAR"

Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır. Kimse şunu unutmasın biz milletimizin iradesinden ve halkımıza hizmet etme sorumluluğundan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir."

ERDOĞAN AK PARTİ'YE DAVET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025'in ilk haftalarında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanına AK Parti'ye geçmesi için teklifte bulunduğu açıklamış, bu kişinin kim olduğu merak edilmişti. Yaşananların ardından açıklama yapan CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, o ismin kendisi olduğunu itiraf etmişti.

Demirçalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüreğir'e ziyareti öncesi ilçeye "Sayın Cumhurbaşkanımız Yüreğir'imize hoş geldiniz" pankartı astırmıştı.