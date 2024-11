Esenler'de koca dehşeti! Genç kadına yapmadığı kalmadı: Odaya kilitleyip parmaklarını kırdı, vücudunu kesti

11 Kasım 2024 13:03 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:11

İstanbul Esenler'de çocuklarını özlediğini ve erzak getireceğini söyleyen adam dehşet saçtı. Eve girdikten sonra boşanma aşamasındaki eşi Melisa Karaçam'ı başka bir odaya alan adam, kadının ağzını bantladı, parmaklarını kırdı, vücuduna kesikler attı. Çocukları yan odadayken genç kadını silahla vuran cani eş gözaltına alındı.

İstanbul​ Esenler​'de boşanma​ aşamasındaki eşine çocuklarını özlediğini söyleyerek eve gelen Umut Karaçam dehşet saçtı. Eve erzak alarak gelen adam, elindekileri mutfağa bıraktıktan sonra eşini bir odaya kapattı. Ses çıkartmaması için iki çocuk annesi Melisa Karaçam'ın ağzını bantlayan cani kocanın genç kadına yapmadığı kalmadı. Odada eşine şiddet uygulayan Umut Karaçam, kadının ellerini bağladı, parmaklarını kırdı, vücuduna kesikler attı. Daha sonra talihsiz kadına silahla 3 el ateş etti.

GENÇ KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kadının öldüğünü düşünen adam, babasını arayarak olayı anlattı. Baba, Melisa Karaçam'ın vurulduğunu öğrenince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine giden baba, kadını kanlar içinde buldu. Kadının vurulduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa Karaçam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Melisa Karaçam'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan adam ise yakalanarak gözaltına alındı.

"HER AN KALBİ DURABİLİR"

Hastane önünde açıklamada bulunan Melisa Karaçam'ın annesi Yeter Ertürk "Kızım şu an çok kötü durumda, yoğun bakımda doktorlar her an kalbi durabilir diyor. Kızımın vücudunda 3 kurşun bulunuyor, birisi ise kafasında. Ben sesimizin duyurulmasını istiyorum. Kadın cinayetleri durdurulsun, idam istiyorum. Ayrılalı İki hafta olmuştu. Boşanma aşamasındalardı. Kızımın elini kırmış, vücudunu bıçakla çizmiş. Ellerini bağlamış ağzını bantlamış kızımın. İki torunum var. Önceden şiddet uyguluyormuş, biz bunu yeni öğrendik. Şahıs yakalandı ben en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.