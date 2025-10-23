Evleri başlarına yıkıldı! Gece gece kâbusu yaşadılar: 'Deprem oluyor sandık'

Burç Mahallesindeki bir apartmanda yaşayan İsmail K. ve Elif K. çifti evlerinde oturdukları sırada asma tavan üzerlerine çöktü.

Elif K. yaralanırken İsmail K. olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

'PARÇA KAFAMA DÜŞTÜ'

Olay anının anlatan İsmail K., "Evde yatarken bir anda asma tavan parçalandı. Deprem olduğunu sandık. Parçalardan korunmak için kolumu yukarıya kaldırdım. Parça koluma çarparak kırıldı sonrasında da kafama düştü." dedi.