Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Faladdin ve Binnaz'ın sahibine şok! Binlerce kişinin kullandığı uygulamalar paravan çıktı

"Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamalardan fal baktığını iddia ederek bilişim sistemini kullanan Sertaç Taşdelen hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Suç geliri elde eden Taşdelen'in yasadışı şekilde elde ettiği gelirleri yurt dışına çıkardığı belirlenmişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 11:23

'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli uygulamalarda fal, astroloji, spiritüalizm, ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet verdiğini iddia eden uygulama sahibi Sertaç Taşdelen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

27 Mart'ta hazırlanmaya başlayan iddianamede, Taşdelen hakkında düzenlenen söz konusu iddianamedeki eylemlerinin nitelendirilmesinin, "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması" eylemleri bakımından önem taşıdığı kaydedildi.

Faladdin ve Binnaz'ın sahibine şok! Binlerce kişinin kullandığı uygulamalar paravan çıktı

SUÇ GELİRİNİ AKLAMAK İÇİN UYGULAMA OLUŞTURDU

Taşdelen'in, "", "gaipten haber vermek" eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemi kurduğu belirtilen iddianamede, söz konusu eylemleri için "Faladdin" ve "Binnaz abla" uygulamaları ile bunların internet sitesi uzantılarını kurduğu, bu yöntemle asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği vurgulandı.

Faladdin ve Binnaz'ın sahibine şok! Binlerce kişinin kullandığı uygulamalar paravan çıktı

TİCARET BAKANLIĞI REKLAMLARINI DURDURDU!

İddianamede, Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının 9 Ocak 2024'te, Arteria Yazılım AŞ'ye Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

YASADIŞI GELİRİNİN HEPSİNİ YURTDIŞINA KAÇIRDI

Şüpheli Taşdelen hakkında MASAK raporuna yer verilen iddianamede, falcılık faaliyetlerinde bulunduğu bilişim sistemi şirketi Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların geliri olduğu belirtilerek, paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Faladdin ve Binnaz'ın sahibine şok! Binlerce kişinin kullandığı uygulamalar paravan çıktı

İDDİANAMEYE ULAŞILDI

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla elde ettiği gelirlerin, iddia konusu falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirlerinin, hukuk düzeni içerisinde yasal bir statü altında bulunan şirket faaliyetlerinin ticari ve yasal kazanç sağlaması beklenirken, ifade edilen şirketin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirleri vergilendirilmek suretiyle şüpheli tarafça meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesine göre, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlanılması sebebiyle, bu doğrultuda suç gelirini yurt dışına çıkarttığı anlaşılmıştır."

Şüpheli Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faladdin ve Binnaz'ın kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin neden kapandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı

ETİKETLER
#suç
#Medyumluk
#Falcılık
#Yasalara Aykırı Faaliyet
#Dijital Platfromlar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.