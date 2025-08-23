FETÖ üyesi olmaktan aranan iki kişi yakalandı

Kayseri’de ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan’ aranan iki şahsın izi sürüldü. 6 yıl 3 ay ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları tespit edilen iki kişi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu.

Belirlenen adreslere ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda; haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (57) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y (52) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 2 şahıs cezaevine teslim edildi.