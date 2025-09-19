Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Gazeteci Ece Üner hakkında karar! 2 yıla kadar hapsi isteniyordu

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, “devletin yargı organlarını alenen aşağılama” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında beraat etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 13:20

Gazeteci Ece Üner'in 15 Mart'ta sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı " artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" yorumuna ilişkin 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme Üner'in beraatine karar verdi.

Gazeteci Ece Üner hakkında karar! 2 yıla kadar hapsi isteniyordu

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ece Üner'in paylaşım içeriğindeki "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki ifadelerinin aynı zamanda eleştiri ve sınırlarını aşarak, İsmail Saymaz hakkındaki soruşturma da görevi yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik ve buna elverişli olduğu aktarılmıştı. İddianamede şüpheli Ece Üner'in ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına, ‘devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ece Üner hakkında mahkemeden karar
Ece Üner'e dava! İstenen ceza belli oldu
ETİKETLER
#sosyal medya
#fetö
#hukuk
#ifade özgürlüğü
#yargı
#beraat
#Ece Üner
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.