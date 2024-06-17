Gece boyunca yanan Çiçek Adası küle döndü: Tavşanın yangından kaçtığı anlar yürek dağladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 16:26 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 16:51
İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın Çiçek Adası'nı küle çevirdi. Yangından kaçmaya çalışan tavşanın görüntüleri yürek dağladı:
Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.
GÖRÜNTÜLER YÜREK YAKTI
Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü. Bir tavşanın ise yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.
Öte yandan yetkililer adada yaptıkları incelemelerde, çok sayıda hayvanın yanarak can verdiğini tespit etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı