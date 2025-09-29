Menü Kapat
 Özge Sönmez

Güllü'nün ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! Son sözleri dikkat çekti

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü günlerdir tartışılırken, ev içi kamerasına ait görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Sosyal medyada görüntülerin kesildiği iddia edilmişti. Öte yandan Güllü'nün son sözleri de dikkat çekti. İşte yeni görüntüler...

|
29.09.2025
29.09.2025
'ta yaşayan Güllü , kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümü günledir tartışılırken, yeni görüntüler de ortaya çıktı. Olay anı videoları sosyal medyada yayılırken, kimileri görüntülerin kesildiğini iddia etmişti. Soruşturma devam ederken olay anının ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı.

Güllü'nün ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! Son sözleri dikkat çekti

SON SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Güllü'nün görüntülerde 'Bak manyaklara bak. Gelsene kız buraya" dediği duyuluyor.

SESLER KAMERA TARAFINDAN KESİLMİŞ

Görüntülerde müzik sesinin sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Güllü'nün ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! Son sözleri dikkat çekti

YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

Güllü'nün ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! Son sözleri dikkat çekti

"ANNEM ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜ"

Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.

