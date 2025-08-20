Gündemin görülmeyenleri Medya Kritik'te! Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli yorumlar, Fatih Atik'ten kulis bilgileri

Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleri ve gelişmeleri hazırlayan arka planlar TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında izleyicilerle buluşuyor.

Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler Nagehan Alçı, Şamil Tayyar, Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik önemli yorum, açıklama ve kulis bilgileriyle yer alacak.

İşte programda konuşulacak konular:

- İBB yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya trolleri nasıl susturuldu? Operasyon Beyoğlu’ndan sonra başka hangi belediyelere uzanacak?

- Terörsüz Türkiye komisyonu toplantısı öncesi Meclis önünde yakılan Beyaz Toros’la ne mesaj verildi? Dem Parti teröristbaşı Öcalan için ne istedi? Şehit aileleri komisyonda hangi uyarıları yaptı?

- Suriye’de özerklik hazırlıkları yapan YPG’ye karşı operasyon hazırlıkları sürüyor. harekat için ABD’den yeşil ışık mı bekleniyor? Şam ve Tel Aviv yönetimleri Paris’teki sürpriz görüşmede ne konuştu?

Ayrıntılar geliyor...